Наступившее тепло отразилось ажиотажным спросом на мытье окон. Количество заявок на эту услугу выросло в 4-5 раз в сравнении с началом апреля.

На втором месте по популярности среди всех клининговых услуг - генеральная уборка квартир. Заказывать ее стали на 25% чаще в сравнении с первыми числами апреля. На третьем месте - генеральная уборка загородных домов.

Объем оказания клининговых услуг этой весной в целом растет и за счет того, что постоянные клиенты начали активно пользоваться дополнительными предложениями компаний. "Увеличился спрос на мытье окон в рамках поддерживающих уборок. Практически каждая третья уборка включает в себя именно эту услугу, а также уборку на балконе", - рассказывает Кирилл Санчаров, основатель компании Qweep.

Средний чек на клининговые услуги при этом упал на 15-20%. Но сэкономить не получится, считает генеральный директор сервиса "Домовенок" Никита Жилин. Цены снизились в основном для компаний. А вот делать скидки на такие популярные услуги, как мытье окон, клинеры не собираются. Для частных лиц цены даже выросли, отмечает Жилин. На рынке не хватает сотрудников из-за отъезда мигрантов. Свободные вакансии замещаются русскими работниками, но их мало, в клининговых компаниях не хватает свободных рук.

В то же время сильно повысить цену у клинеров не получается. Клиенты стараются экономить или отказываются от части услуг. В результате в ассортименте компаний появляются новые предложения: уборка части квартиры, выезд клинера на меньшее количество часов.

В среднем постоянные клиенты тратят в месяц на клининговые услуги 8600 рублей, по данным сервиса "СберУслуги". А экономят более 29 часов собственного свободного времени. Самыми частыми клиентами клининговых компаний являются люди 25-40 лет.

В среднем постоянные клиенты тратят в месяц на клининговые услуги 8600 рублей, а экономят более 29 часов

Минимальная стоимость уборки в небольшой квартире начинается от 1500 руб., но в среднем выходит в 2000-3000 руб. При этом сложная - генеральная уборка -стоит примерно в два раза дороже. Мытье окон рассчитывается в зависимости от их количества - от 250 рублей за створку.

Клининговые услуги пользуются спросом в основном в крупных городах. "Жители Москвы и Петербурга уже привыкли делегировать свои дела профессионалам. Этот тренд набирает обороты и в других больших городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Казани", - рассказывает Марина Александровская, операционный директор сервиса "СберУслуги".

В клининговых компаниях отмечают, что при нынешнем объеме заказов есть все шансы выйти на уровень 2019 года. В 2020 году услуги по уборке в квартирах и домах просели на 80%. "Частные лица не готовы были пускать к себе в дом посторонних лиц. У них также появилось больше свободного времени, чтобы закрывать домашние дела самостоятельно", - отметил Кирилл Санчаров. Заказы начали поступать только в мае, в основном на дезинфекцию помещений.