Что ждет страховой рынок после пандемии

Как пандемийный год изменил отношение россиян к страхованию жизни и долгосрочным накоплениям, чем страховщики полезны обществу и как будет развиваться страховой рынок в постпандемийных условиях в интервью РГ рассказал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич.

Евгений Романович, с начала пандемии в апреле 2020 года прошел год. Какие изменения в поведении людей страховщики увидели в этот период?

Евгений Гуревич: В 2020 году, после начала пандемии, мы все увидели, что риски, от которых защищает страхование - они не теоретические, они рядом, здесь и сейчас. И люди стали более четко осознавать, как важно заранее готовиться к наступлению таких рисков - и психологически, и материально.

В этих условиях в 2020 году был отмечен большой рост продаж программ накопительного страхования жизни. Именно программы НСЖ, с одной стороны, обеспечивают страховую защиту в непредвиденных обстоятельствах, с другой - помогают эффективно планово накапливать на долгосрочные цели. Люди все чаще вступают в программы 5-10-15-летних накоплений с небольшими взносами каждый год, и со страховой защитой на весь период накоплений, и с получением выплат как при страховом случае, так и в случае дожития.

На сегодняшний день эти классические накопительные программы - одни из самых востребованных продуктов страхования жизни в нашей стране и во всем мире. И особенно важно, что они доступны гражданам с любым доходом, причем чем он ниже, тем важнее иметь такую страховую программу. Программы накопительного страхования жизни на деле показали свою эффективность в непростых условиях, и поэтому очевидно, что их востребованность будет только расти.

На прошедшем недавно Красноярском экономическом форуме вы озвучили цифру в 35 миллиардов рублей страховых выплат, полученных россиянами в период пандемии по рискам, связанным с жизнью и здоровьем. Какова структура этих выплат?

Евгений Гуревич: Действительно, за пандемийный год страховщики нарастили выплаты на 18% и перечислили россиянам более 35 миллиардов рублей. Причем это только рисковые выплаты - без учета расходов на ДМС и плановых выплат накоплений по страхованию жизни. То есть это сотни тысяч выплат по всей стране, которые люди получили из-за наступления непредвиденных обстоятельств - травм, болезней, смерти. Из них существенная часть была выплачена по рискам, непосредственно связанным с коронавирусом. Они пошли в семьи, которые пострадали во время пандемии из-за болезни и временной нетрудоспособности или даже смерти кормильцев. В ряде случаев это семьи с большими кредитами, но так как они были застрахованы, то теперь будут покрыты страховым возмещением. Страховые компании ни на минуту не остановили выплаты в 2020 году даже в самые сложные месяцы самоизоляции. Таким образом страхование как инструмент выполнило свою основную функцию - защитную.

Какие еще изменения на страховом рынке вы можете выделить в связи с пандемией?

Евгений Гуревич: В целом страховщики достойно ответили на вызовы нового времени: по итогам 2020 года рынок вырос на 4% и превысил 1,5 триллиона рублей. Сегмент страхования жизни также показал рост, во многом благодаря своему главному драйверу - накопительному страхованию жизни, выросшему на 24%.

Как, по вашему мнению, повлияют инициативы Банка России по регулированию страхования жизни и в первую очередь - ИСЖ, на его дальнейшее развитие?

Евгений Гуревич: Инициативы Банка России последовательно помогают повышать прозрачность нашей отрасли и уровень ее полезности для общества. Мы уверены, что в рамках диалога между регулятором, ВСС и страховыми компаниями будут выработаны оптимальные решения, которые способствуют комплексному развитию нашего рынка на благо россиян. Основная задача здесь - правильная сегментация. Очевидно, что разные продукты по страхованию жизни должны предлагаться разным сегментам населения - кто-то заинтересован в накоплениях, и мы будем помогать им накапливать и чувствовать себя защищенными с помощью НСЖ, кто-то уже имеет накопления и заинтересован в их сохранении и приумножении, наряду с получением страховой защиты. Таким клиентам может быть предложено ИСЖ со 100% гарантией сохранности инвестиций и страховой защитой.

Помимо НСЖ и ИСЖ, в данный момент страховое сообщество проводит необходимую работу по запуску в нашей стране долевого страхования жизни (unit-linked), что окончательно структурирует наш рынок и сформирует его оптимальный ландшафт. Это своего рода дополнение к существующему накопительному и инвестиционному страхованию жизни, объединяющее преимущества ПИФов и страховой защиты. Инвестиции в программы unit-linked будут максимально прозрачными, защищенными и гибкими - клиент сможет самостоятельно менять стратегии инвестирования, пополнять и выводить средства и вместе с тем выбирать необходимый уровень страховой защиты на случай непредвиденных обстоятельств.

Как известно, коронакризис в том числе негативно отразился на рынке труда, вызвав рост безработицы. Страховая отрасль это почувствовала?

Евгений Гуревич: В начале пандемии, когда мы увидели закрытия предприятий в ряде отраслей, и многие граждане начали терять работу, мы оперативно усилили рекрутинг по всей стране. Весной прошлого года к нашей команде присоединилось более тысячи человек, которые получили новую профессию страхового агента - финансового консультанта. Страховым агентом может стать каждый, независимо от возраста и опыта - и профессионалы из туристической области, розничной торговли и других наиболее пострадавших отраслей, которых мы привлекли - уже в короткие сроки после обучения получили возможность активно работать и получать достойный доход.

В числе основных трендов периода пандемии называют активную цифровизацию. Как она отразилась на страховании?

Евгений Гуревич: Активное технологическое развитие и внедрение удаленных сервисов, безусловно, сыграло важнейшую роль в организации бесперебойного обслуживания клиентов во время пандемии. Подавляющее большинство договоров страхования жизни, которые заключают наши агенты, - это договора НСЖ с периодическими взносами. Для удобства клиентов мы первые на страховом рынке совместно с нашим партнером - Райффайзенбанком - предложили клиентам оплачивать взносы с помощью Системы быстрых платежей Банка России. Наряду с очередными взносами через СБП мы принимаем оплату за онлайн-продукты. Кроме того, мы подключили возможность авторизации в личном кабинете через сервис Госуслуги. Также был сформирован полностью цифровой контур для дистанционного оформления и производства выплат. Доля клиентов, оформивших выплату полностью удаленно, в минувшем году достигала максимальных значений в 65%. При этом и наша, и мировая практика показывает, что основным движущим каналом классического страхования жизни все-таки остаются страховые агенты. Поэтому цифровизацию мы рассматриваем и как инструмент повышения качества обслуживания клиентов, и как новые возможности для работы агентского корпуса.