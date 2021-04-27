COVID-19 оказался более опасным для беременных, чем считалось

Заражение новым коронавирусом связано с более высоким риском осложнений у матери и новорожденного, чем считалось в начале пандемии. Такие данные были получены в ходе обследований 2,1 тысячи беременных женщин. Результаты уникальной по масштабу работы опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Ученые из Оксфордского университета и их коллеги из 18 стран сравнивали клинические данные беременных с COVID-19 и неинфицированных, находившихся в одной и той же больнице в один период.

Как сообщил руководитель исследования, профессор медицины Арис Папагеоргиу, у женщин с вирусом более чем на 50 процентов оказался выше риск неблагоприятных исходов, таких как преэклампсия или эклампсия (судорожные состояния), госпитализация в отделение интенсивной терапии, преждевременные роды (спонтанные и по медицинским показаниям) и даже смерть.

- Новорожденные от инфицированных женщин также почти в три раза больше подвергались риску серьезных осложнений, требующих госпитализации в отделение интенсивной терапии, в основном из-за преждевременных родов. Но есть и положительный показатель - риски у женщин с бессимптомным COVID-19 и неинфицированных женщин оказались одинаковыми, - отметил профессор.

Исследование также показало, что у около 10 процентов новорожденных от матерей с коронавирусом был положительный тест в течение первых нескольких дней жизни. По словам ученых, это происходило, в основном, при кесаревом сечении.

Причинами повышенного риска осложнений от COVID-19 при беременности, по мнению ученых, частично служат происходящие в этот период физиологические изменения - учащение пульса, снижение емкости легких, угнетенный иммунитет с полным отсутствие клеточного иммунитета.

Именно поэтому авторы работы призвали коллег-медиков создавать для женщин в положении оптимальные условия профилактики заболевания и с повышенным вниманием относиться к терапии таких пациенток.