Для родителей составили инструкцию: как проверить в школьные столовые

Нужно будет соблюсти несколько правил.
1) Мамы и папы должны сообщить о своем желании участвовать в мониторинге питания директору школы. Более того - войти в состав специальной комиссии (по решению управляющего совета или совета родителей школы).
2) Родители, входящие в состав комиссии по контролю за организацией питания, должны иметь личные медицинские книжки, отрицательный ПЦР-тест.
3) Допуск родителей в столовые должен согласовать школьный медицинский работник (или другое ответственное лицо).
Что родители смогут проверить?
- оценить соответствие блюд утвержденному меню,
- санитарно-техническое содержание обеденного зала,
- состояние мебели, посуды,
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,
- качество уборки столовой,
- наличие лабораторно- инструментальных исследований качества и безопасности пищи.
И это далеко не полный список.
- Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут стать основанием для обращений в адрес администрации школы, ее учредителя и оператора питания, органов надзора, - цитирует документ ТАСС.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах.