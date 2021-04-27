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27.04.2021 20:47
Рубрика: Общество

Для родителей составили инструкцию: как проверить в школьные столовые

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения вместе с Роспотребнадзором составило инструкцию о том, как родителю получить доступ в школьные столовые. Документ уже отправлен в регионы, сообщил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Нужно будет соблюсти несколько правил.

1) Мамы и папы должны сообщить о своем желании участвовать в мониторинге питания директору школы. Более того - войти в состав специальной комиссии (по решению управляющего совета или совета родителей школы).

2) Родители, входящие в состав комиссии по контролю за организацией питания, должны иметь личные медицинские книжки, отрицательный ПЦР-тест.

3) Допуск родителей в столовые должен согласовать школьный медицинский работник (или другое ответственное лицо).

Что родители смогут проверить?

- оценить соответствие блюд утвержденному меню,

В столовой одной из школ Кирова мыли не съеденные в обед котлеты

- санитарно-техническое содержание обеденного зала,

- состояние мебели, посуды,

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,

- качество уборки столовой,

- наличие лабораторно- инструментальных исследований качества и безопасности пищи.

И это далеко не полный список.

- Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут стать основанием для обращений в адрес администрации школы, ее учредителя и оператора питания, органов надзора, - цитирует документ ТАСС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Роспотребнадзор

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