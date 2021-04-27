Новости

Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 22:08
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле 22:03
У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19 22:02
В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро 21:49
Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21% 21:45
В Вооруженных силах привили от коронавируса почти 678,5 тысячи человек 21:43
Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию 21:39
Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре 21:29
В Минэнерго связали развитие ВИЭ со ставками по кредитам 21:15
В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Опорой станет пул

Для роста киберстрахования нужна кооперация
Текст: Александр Гульченко (председатель Наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП))
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8442)
Недавняя кибератака на ядерный объект Ирана продемонстрировала актуальность рисков "кибертерроризм" и "кибердиверсия". Напомню, СМИ Израиля сообщили, что спецслужба "Моссад" провела кибератаку, из-за которой произошел взрыв на заводе по обогащению урана в г. Натанза.
Александр Гульченко: В прошлом году РАТСП внедрил инновационное для российского рынка страховое покрытие от кибертерроризма. Фото: Пресс-служба РАТСП Александр Гульченко: В прошлом году РАТСП внедрил инновационное для российского рынка страховое покрытие от кибертерроризма. Фото: Пресс-служба РАТСП
Александр Гульченко: В прошлом году РАТСП внедрил инновационное для российского рынка страховое покрытие от кибертерроризма. Фото: Пресс-служба РАТСП

Инцидент стал наглядным примером того, что масштаб киберпроисшествий уже сопоставим с последствиями применения оружия массового поражения.

Фото: Александр Корольков
Количество договоров страхования киберрисков выросло в пять раз

Произошедшее в Иране - лишь вершина айсберга. Сейчас ежедневно в мире происходит около 80 миллионов автоматизированных кибератак. В России Генеральная прокуратура за прошлый год зафиксировала более 461 тысячи киберпреступлений, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущий период, при этом только 25 процентов из них раскрыто. Ущерб, нанесенный жителям РФ интернет-мошенниками, по данным ЦБ РФ составил около 10 миллиардов рублей. В других государствах схожая ситуация. Китай из-за небывалого скачка преступлений ввел у себя новые правила кибербезопасности. По сведениям ФБР, хакеры лишили граждан США 4,2 миллиарда долларов. Все эти данные только за 2020 год, конечно, ошеломляют.

Статистика киберпроисшествий повсеместно демонстрирует экспоненциальный рост. В условиях цифровой эволюции обезопасить работу любого предприятия только с помощью системы IT-безопасности уже невозможно. Парадигма тотальной диджитализации диктует иные правила: только комплексные решения по управлению киберрисками, в особенности для малого и среднего бизнеса (МСБ), способны ощутимо снизить угрозы хакерских вторжений, взломов IoT, фишинга и прочих атак. Частью таких комплексных решений является страхование. Поскольку страховые инструменты уже зарекомендовали себя как эффективный механизм компенсации финансовых последствий киберинцидентов.

При этом проникновение киберстрахования в нашей стране еще слишком низкое. Эксперты скромно прогнозируют сборы по страхованию от киберрисков в РФ на уровне 10 миллиардов рублей к 2025 году, что, конечно, несопоставимо с потенциалом киберугроз.

Прокуратура предупредила о новых способах кибермошенничества

Предложение страховой защиты сегодня исходит от ограниченного числа участников национального рынка. Их страховые решения зачастую скопированы у западных коллег и не учитывают нашу реальность. Такие продукты имеют низкие страховые лимиты и ограниченные страховые покрытия.

На фоне стремительно меняющейся киберконъюнктуры работа страхового сообщества, таким образом, должна реализовываться по следующим направлениям:

- своевременная разработка и внедрение инновационной страховой защиты, адаптированной к потребностям страхователей, как предприятий, так и физических лиц, с учетом национальной правовой и экономической среды;

- развитие страховой культуры, всеобъемлющее информирование страхователей о страховых продуктах, условиях страхования;

- взаимодействие с госорганами, экспертами и IT-сообществом для разработки и внедрения комплексных решений, обеспечивающих адекватную оценку риска, превентивную защиту и минимизацию ущерба до, во время и после киберинцидента.

Для удовлетворения стремительного спроса на страхование киберрисков нужны простые технологические решения, в особенности для МСБ. Западные страховщики уже на практике идут по этому пути. Синдикаты Lloyd's инвестируют в стартапы, которые уже продают коробочные страховки для МСБ на случай перерыва в производстве в результате сбоев или остановки IT-систем. Параметрическое страхование позволяет выплачивать возмещение без определения причин - вот где драйвер развития киберстрахования для данного сегмента. Интересен также опыт страховщиков США. Они практикуют удаленный сюрвей для оценки рисков без доступа в IT-системы страхователя, а также предлагают покрытие ответственности поставщиков IT-решений.

РАТСП, объединивший 23 страховые и перестраховочные компании, не остается в стороне. Еще в 2020 году пул провел необходимую работу, внедрив инновационное для нашего рынка страховое покрытие от кибертерроризма. Не имеющий аналогов в России и мире, страховой продукт адаптирован к российской практике и разработан с учетом национального законодательства, стандартов информационной безопасности и страхования. При наступлении страхового случая страхователи могут рассчитывать на возмещение физического ущерба имуществу, перерывов в производстве, ответственности финансового ущерба перед третьими лицами, а также некоторых дополнительных расходов. Пуловое соглашение позволяет предоставить защиту на максимальную страховую сумму около 2 миллиардов рублей.

Мишустин: Открытие рынка РФ для иностранных страховщиков сделает его конкурентнее

Ключевое значение в развитии киберстрахования, таким образом, приобретает постоянный мониторинг рисков, отслеживание национальных тенденций и законодательных инициатив в области информационной безопасности. При этом экспертиза пула и имеющийся инструментарий могут быть использованы для улучшения страховых стандартов андеррайтинга, кодификации понятий страхования и перестрахования киберрисков. Уверен, что потенциал киберстрахования в России может быть в полной мере раскрыт через кооперацию страховщиков и IT-отрасли в рамках пуловых отношений.

Экономика Страхование

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего