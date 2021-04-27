Банк России продолжает комплексную работу, направленную на исключение недобросовестных практик по введению потребителей в заблуждение при продажах сложных инвестиционных продуктов.

В частности, в перспективе предлагается ввести единое регулирование таких продуктов. Единые правила должны включать как требования по раскрытию информации, так и требования к самим продуктам.

В отношении инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) обязанности страховщиков по раскрытию информации для потребителей действуют с 2019 года. Как рассказали "РГ" в Банке России, с учетом накопленной практики планируется их уточнение, в частности ввести обязанность по раскрытию потребителям информации о доходности заключенных страховщиком за последние три года договоров страхования с инвестиционной составляющей.

Но инвестиционная составляющая является лишь дополнительным компонентом договоров ИСЖ и НСЖ. Основное требование, которому должны отвечать такие договоры, - обеспечение надлежащего уровня страховой защиты, подчеркивает регулятор. С учетом состоявшихся обсуждений ранее озвученных предложений Банка России предполагается закрепление следующих минимальных требований: страховая защита начинает действовать с уплаты первого взноса; выплата на случай смерти должна составлять не менее двукратного размера совокупной премии (на случай дожития не менее совокупной страховой премии); при отказе от договора до третьего взноса клиенту должны быть возвращены вложенные средства.

Кроме того, как рассказали в Банке России, сейчас идет обсуждение допустимых исключений из страхового покрытия. Список таких исключений должен быть минимальным.

Итоговые предложения о минимальных требованиях к ИСЖ и НСЖ планируется повторно вынести на общественное обсуждение.

Предложения ЦБ РФ о минимальных требованиях к продуктам страхования жизни повторно вынесут на общественное обсуждение

В последние два года ситуация с мисселингом (продажа инвестпродуктов клиентам, которые не понимают их условий и рисков) существенно улучшилась, хотя окончательно проблема пока не решена. Почти три четверти жалоб, поступивших в Банк России по тематике мисселинга за 2020 год, приходится на ИСЖ и НСЖ. Жалобы часто связаны с введением потребителей в заблуждение по поводу особенностей таких продуктов. Однако в целом количество жалоб на мисселинг за год существенно снизилось, отмечает регулятор.

Банк России отслеживает, как страховщики соблюдают его рекомендации по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей. В частности, как проверяется уровень знаний клиентов. Некоторые страховщики, как показал мониторинг, продолжают активно продавать сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей, не проверяя уровень знаний клиентов и понимание ими особенностей и рисков таких инструментов. В некоторых случаях сотрудники страховых компаний вносят ответы в проверочные анкеты за потребителя или оформляют договор на инвестиционный продукт, несмотря на отрицательный результат проверки знаний клиента.

Регулятор считает важным, чтобы продавец сложных инвестиционных продуктов убедился в том, что покупатель осознанно приобретает их, понимает риски и готов нести возможные потери. Для этого страховщикам рекомендуется в течение трех дней после заключения договора обзванивать обладателей инвестиционных страховых полисов и уточнять, самостоятельно ли клиент заполнил проверочный опросник. Если будет выявлено, что потребитель не понял, что подписал договор инвестиционного страхования, ему должна быть предоставлена возможность расторгнуть его.

Банк России отметил и позитивные практики. Так, многие страховые компании при продаже сложных продуктов с инвестиционной составляющей отдают предпочтение клиентам, которые уже не первый раз заключают подобный договор, регулярно совершают сделки с ценными бумагами или соответствуют критериям квалифицированного инвестора.

По итогам 2020 года премии по страхованию жизни превысили 450 миллиардов рублей, показав годовой прирост на 4,1 процента, посчитали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Суммарные выплаты увеличились почти в 1,5 раза, до 211 миллиардов рублей.

Сборы по прежнему драйверу рынка - ИСЖ - по итогам года снизились на 4,4 процента, до 188,3 миллиарда рублей. Зато НСЖ выросло на 24,3 процента, до 136,1 миллиарда, став новым локомотивом рынка страхования жизни. "Рынок страхования жизни весьма достойно прошел 2020 год - год пандемии и небывалого по масштабам кризиса для многих отраслей экономики. И хотя мы и не видим тех двузначных темпов роста, к которым привыкли за прошлые годы, все же рынок показал рост, а не падение. Более того, в 2020 году рынок страхования жизни вошел в топ-5 рынков-инвесторов в гособлигации, то есть продемонстрировал свою серьезную значимость для российской экономики в целом", - отмечал ранее президент ВСС Игорь Юргенс.

Снижение сборов по ИСЖ, как указывают в Банке России, во многом явилось следствием роста информированности клиентов об особенностях таких продуктов, а также невысокой реализованной доходности по завершившимся договорам, которая в целом не опережала размер ставок по депозитам и в отдельных случаях была ниже инфляции. Так, средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, составила 4,7 процента. Средняя инфляция за 2017-2020 годы составила 3,9 процента, а средневзвешенные ставки по банковским депозитам физических лиц, заключенным за 2017 год на срок от 1 года до 3 лет, составили 7 процентов.

Средняя доходность по пятилетним полисам ИСЖ, завершившимся в 2020 году, составила 3,1 процента, инфляция за 2015-2020 годы - 3,9 процента, ставки по вкладам физлиц, заключенным за 2015 год на срок более 3 лет, - 8,1 процента.

Снижение взносов по ИСЖ продолжается с 2019 года, когда начал действовать внутренний стандарт страхования жизни, разработанный ВСС, и указание Банка России о минимальных требованиях при заключении таких договоров. Страховщики жизни обязаны раскрывать детальную информацию о продуктах, в частности, указывать перечень активов, от динамики стоимости которых зависят размер дохода по полису, порядок расчета и выплаты гарантированного и инвестиционного дохода, порядок расчета выкупной суммы и ее размер в случае досрочного расторжения договора и прочее.

За последние пару лет продукты накопительного страхования обросли новыми сервисами: от телемедицины до защиты от критических заболеваний

Объем взносов по НСЖ в 2020 году увеличился, по данным Банка России, на 25 процентов, до 136,9 миллиарда рублей. Высокие темпы прироста взносов регулятор связывает с ростом интереса россиян к альтернативным традиционным банковским депозитам - инвестиционным инструментам с потенциально большей доходностью. Переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике (с июля 2020 года по март этого года ключевая ставка оставалась на уровне 4,25 процента) способствовал снижению ставок по депозитам. Средняя максимальная ставка по вкладам упала за 2020 год до 4,49 процента.

"Сборы компании по накопительному страхованию жизни в 2020 году выросли на 7 процентов и составили 11 миллиардов рублей, - рассказал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич. - Доля НСЖ в портфеле компании по итогам года составила 52 процента. В компании заключено более 615 тысяч договоров по НСЖ - это 41 процент от всего рынка накопительного страхования в стране".

За последнее десятилетие, по словам Гуревича, сегмент НСЖ вырос в 10 раз. Он остается одним из основных драйверов всего страхового рынка с долей более 30 процентов в сегменте страхования жизни. Программы накопительного страхования пользуются спросом, потому что помогают людям из самых разных слоев населения сформировать подушку финансовой безопасности, в том числе и в период пандемии, а также обеспечивают страховую защиту, включающую покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных и с коронавирусом. "Большинство действующих накопительных договоров заключены на длительный срок (5 и более лет) с рассроченными взносами (более 80 процентов от всех договоров НСЖ)", - добавил Гуревич.

В 2020 году доля продуктов с регулярными взносами в общих сборах "Росгосстрах Жизнь" составляла почти 20 процентов, рассказала директор блока маркет-менеджмент, член правления СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова. Причин для роста доли НСЖ на рынке, по ее мнению, несколько. Наряду с невысокими ставками по депозитам в 2020 году и достаточно высокой волатильностью на инвестиционном рынке, а также вниманием регулятора к ИСЖ многие страховщики жизни и их партнеры обратили внимание на развитие продаж НСЖ, которое является важным защитным и одновременно накопительным инструментом.

Еще одну причину эксперт видит в том, что за последние пару лет продукты НСЖ обросли новыми сервисами и опциями: от телемедицины и защиты от критических заболеваний до медицинских или даже генетических чекапов, которые могут заранее узнать о вероятных проблемах со здоровьем, которые возникнут в будущем. НСЖ становится более клиентоориентированным, в него добавляются новые опции и сервисы.

"Накопительное страхование жизни - это единственный вид страхования жизни, который предоставляет комплексную защиту по максимальному перечню рисков, а также широкие возможности для формирования накоплений, - отметил Евгений Гуревич. - Именно поэтому НСЖ последние годы развивается активнее других сегментов страхового рынка. И мы ожидаем, что он продолжит оставаться одним из его основных флагманов и в 2021 году".

В прошлом году страховщики наблюдали одновременно две тенденции: клиенты хотели инвестировать в более длинные продукты и в продукты с регулярными взносами. Вырос интерес к 10-летним и 7-летним программам, их доля заметно увеличилась. Большая часть клиентов выбирает НСЖ с регулярными взносами, чаще всего ежегодными. Выбор программы зависит от цели, которую ставит перед собой человек. Например, многие выбирают длинные продукты для того, чтобы накопить стартовый капитал к совершеннолетию своих детей. Или, например, исходят из комфортного для них размера взноса.

На интерес к страхованию жизни в прошлом году повлияла и пандемия. "В 2020 году для агентской сети мы вывели на рынок востребованный продукт - "коробку" "Восстанови здоровье", - рассказала Наталья Белова. - Это полис, который можно купить "на сдачу" в дополнение к любому продукту, в том числе к НСЖ, стоимостью до 1,5 тысячи рублей, чтобы застраховаться от возможных последствий COVID-19 и других серьезных заболеваний и пройти реабилитацию, если понадобится. С февраля 2021-го программа доступна в том числе для людей, ранее переболевших COVID-19 и прошедших вакцинацию, покрытие распространяется на случаи повторных заболеваний СOVID-19".

Россияне все чаще покупают страховые продукты онлайн, и страховщики отвечают на этот спрос. Так, КАПИТАЛ LIFE в 2020 году дополнила линейку страховых и медицинских программ, доступных онлайн, запустив в т.ч. страхование от несчастных случаев "Контроль над ситуацией", защиту от последствий вакцинации "Здоровая прививка", программу "Стоп.Коронавирус". Ранее в онлайне были запущены продажи полисов ВЗР, страхование от укуса клеща, телемедицинские консультации "Телемед".

"В ближайших планах - запуск продаж программы пожизненного страхования с полным оформлением и оплатой онлайн, - рассказал Евгений Гуревич. - Что касается активной цифровизации, то, безусловно, она сыграла важнейшую роль в организации бесперебойного обслуживания клиентов страховых компаний во время пандемии, а также способствовала сохранению положительной динамики сборов. Однако не менее важную роль выполнили страховые агенты, обеспечившие профессиональное сопровождение и качественную продажу программ страхования жизни клиентам по всей стране".

За последние несколько лет, по словам Гуревича, проведена масштабная работа по модернизации работы финконсультантов, что позволило максимально эффективно организовать деятельность агентов компании по всей стране, в том числе в режиме дистанционной работы. Все функции, которые могут быть оцифрованы на данный момент в рамках законодательства, доступны агентам онлайн. При этом классическое страхование жизни в подавляющем большинстве случаев требует обстоятельного разговора с клиентом, обсуждения его целей и задач и очного подбора наиболее полезных ему программ, полагает Гуревич.