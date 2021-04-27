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27.04.2021 09:21
Рубрика: Экономика

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50 процентов

Текст: Евгений Гайва
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Доля доллара в расчетах за российский экспорт упала ниже 50% по итогам четвертого квартала прошлого года. Теперь российский экспорт в долларах составляет 48,3%, тогда как годом ранее превышала 61%, указывает Bloomberg.

Фото: iStock
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Такая ситуация объясняется увеличением торговли России с Китаем, которая более чем на 80% ведется в евро по итогам прошлого года. Доля евро в общем объеме российского экспорта выросла по итогам четвертого квартала прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 10 процентных пунктов, до 36%.

При этом Россия последовательно стремится снизить влияние доллара на экономику на фоне растущей угрозы антироссийских санкций.

Очередные санкции были введены США 15 апреля 2021 года. Ограничения, в частности, затронули российский госдолг. С 14 июня американским компаниям запрещается напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Но они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Экономика ВЭД

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