Эксперты подсчитали себестоимость поглощения лесом углерода

Добиться углеродной нейтральности, которая позволит избежать трансграничного налога в рамках углеродного регулирования со стороны Евросоюза, России может быть не так просто. Специалисты Рослесинфорга подсчитали возможность поглощения СО 2 лесами России и себестоимость этого процесса. По их данным, у нас не хватает лесов на поглощение 1,1 млрд тонн СО 2 в год, а себестоимость поглощения 1 тонны углерода превышает 200 рублей.

Обложить импортную продукцию, при выпуске которой возникает "углеродный след", специальным платежом власти ЕС планируют с 2023 года. По оценкам экспертов, отечественная промышленность может терять на этом акцизе от 6 до 50 млрд евро в год. Перед правительством поставлена задача свести потери страны от углеродного регулирования к минимуму. Одно из направлений такой работы - убедить Запад, что российские леса поглощают намного больше углекислого газа, чем его образуется в процессе деятельности промышленности, транспорта и ЖКХ.

По данным аналитического центра при правительстве России, за год наша страна эмитирует больше 1,5 млрд тонн углекислого газа. За это же время леса поглощают 395 млн тонн углерода, подсчитали эксперты Рослесинфорга. То есть "свободными" остается больше 1,1 млрд тонн углерода.

"Для того, чтобы поглотить 1 тонну углерода, нужны 2,5 га леса, - уточнили в Рослесинфорге. - С учетом стоимости аренды участка и ухода за ним, себестоимость поглощения 1 тонны углерода составляет 207 рублей".

Исследования на карбоновых полигонах, которые включают в себя не только лесные земли, но и луга, болота и прочие виды рельефа, дали более оптимистичные данные. Там ученые обнаружили поглощение до 7 тонн углерода одним гектаром поверхности. Эксперименты продолжаются и, возможно, установить заведомую углеродную нейтральность России все-таки получится.

"Мне ближе показатели Рослесинфорга, методики расчетов данных карбоновых полигонов не очень понятны, - признал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Углеродная нейтральность в России возможна, но с условием комплексного подхода. Нужно сокращать эмиссию - здесь у нашей экономики есть значительный потенциал. Лес - основной ресурс для поглощения - и карбоновые полигоны сами не справятся с такими объемами углекислого газа".

Увеличить интенсивность поглощения углекислого газа можно, замещая взрослые леса молодыми деревьями. Исследования показали, что такие насаждения лучше улавливают СО 2 из атмосферы. Наиболее "прожорливые" породы деревьев - дуб, лиственница, сосна и ель. Однако при расчете себестоимости поглощения углерода из воздуха расходы на посадку новых деревьев не учитывались - только уход за уже растущими в естественной среде.

В рамках "углеродного" эксперимента на Сахалине, - на острове пытаются добиться углеродной нейтральности, для достижения этой цели проводят измерения выделения и поглощения СО 2 , готовят к пилотному развертыванию систему торговли углеродными единицами, - специалисты Рослесинфорга выяснили, что 1 га молодого леса лиственницы способен "переварить" до 3,7 тонн СО 2 . Правда, расходы на его выращивание до десятилетнего возраста составят 200 тысяч рублей.

"У нас существует научная дискуссия относительно расчетных методов, определяющих поглотительную способность лесов, - добавил Рашид Исмаилов. - И здесь нужна единая и желательно признаваемая за рубежом, позиция "как считать". Потому что без международного признания этой методики наше поглощение может быть просто не учтено".