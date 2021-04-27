Эксперты рассказали о стоимости небольшой свадьбы

Небольшая свадьба на 15 человек в этом году в среднем обойдется в сумму от 170 тысяч рублей, сообщили сервисы "СберУслуги" и "СберМаркет".

В рассчитанную сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, фото и видеосъемка, услуги ведущего, а также аренда помещения, украшение и дизайн приглашений, указывает РИА Новости со ссылкой на материалы исследования. При подсчете учитывались цены в среднем по Москве за период с января по апрель 2021 года.

Как отмечают эксперты, запоминающуюся свадьбу можно организовать без больших затрат. Для этого нужно заранее составить план праздника и подобрать место, а также сразу определиться с бюджетом. Сумма должна быть посильной и не настолько большой, чтобы потом жалеть о потраченных деньгах.

Примерно треть суммы уйдет на меню и аренду помещения, а остальное на украшения, сборы невесты, фото- и видеосъемку, а также ведущего. Стоит предусмотреть 10% на непредвиденные траты. Сэкономить можно, если взять наряды для невесты и жениха в прокат, а свадьбу проводить в рабочий день, когда рестораны в центре пустуют.