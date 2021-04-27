Новости

МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира 11:36
Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва 11:30
Нацпроект по туризму позволит довести объем экспорта туруслуг до $22 млрд 11:28
К лету Россия выпустит в оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса 11:26
Сын актрисы Светланы Светличной подтвердил ее госпитализацию 11:25
ВНИИ авиационных материалов вошел в состав Курчатовского института 11:25
В Тюмени арестовали Mercedes должника, приехавшего за покупками 11:13
Матвиенко: Надо добиться от правительства решений по газификации регионов 11:13
В Москве из банковской ячейки украли более 50 миллионов рублей 11:13
Матвиенко перенесла визит в Казахстан из-за COVID у спикера Сената РК 11:03
Кабмин сможет ограничивать доступ к отчетам компаний под санкциями 11:03
Октоберфест могут снова отменить из-за коронавируса 11:02
Представлявшиеся полицейскими мошенники выманивали деньги у пенсионеров 10:56
Эксперты рассказали о стоимости небольшой свадьбы 10:40
Британии грозят санкции в случае нарушения соглашения по "брекзиту" 10:21
ФАС возбудила дела против трех металлургических компаний 10:21
Социологи назвали самые патриотичные города России 10:13
В Якутске неизвестные погасили Вечный огонь 10:13
Экотропа со смотровыми площадками откроется в "Парке Яуза" 10:13
В Хакасии задержали мать погибших после пожара детей 10:10
Видео: В Подмосковье в конце апреля выпал снег, синоптики ждут похолодания 10:09
Конституционный референдум в Беларуси пройдет зимой 2022 года 10:01
"Жигули" попали в рейтинг самых массовых моделей в мире 10:00
Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского 09:55
В Кургане на День Победы запретили продавать алкоголь 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 10:40
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали о стоимости небольшой свадьбы

Текст: Евгений Гайва
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Небольшая свадьба на 15 человек в этом году в среднем обойдется в сумму от 170 тысяч рублей, сообщили сервисы "СберУслуги" и "СберМаркет".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Союзе матерей России придумали, чем помочь многодетным семьям

В рассчитанную сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, фото и видеосъемка, услуги ведущего, а также аренда помещения, украшение и дизайн приглашений, указывает РИА Новости со ссылкой на материалы исследования. При подсчете учитывались цены в среднем по Москве за период с января по апрель 2021 года.

Как отмечают эксперты, запоминающуюся свадьбу можно организовать без больших затрат. Для этого нужно заранее составить план праздника и подобрать место, а также сразу определиться с бюджетом. Сумма должна быть посильной и не настолько большой, чтобы потом жалеть о потраченных деньгах.

Примерно треть суммы уйдет на меню и аренду помещения, а остальное на украшения, сборы невесты, фото- и видеосъемку, а также ведущего. Стоит предусмотреть 10% на непредвиденные траты. Сэкономить можно, если взять наряды для невесты и жениха в прокат, а свадьбу проводить в рабочий день, когда рестораны в центре пустуют.

Общество Семья и дети Экономика Товары и цены

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах
В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах