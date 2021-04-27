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27.04.2021 13:27
Рубрика: Общество

Европейский регулятор завершил первый этап экспертизы "Спутника V"

Текст: Елена Манукиян
Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) завершили первый этап экспертизы вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"У нас завершился первый этап, ждем отчеты и готовимся к инспекции на производственных площадках. В этом вопросе мы активно работаем", - сказал он на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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О намерении провести экспертизу исследований "Спутника V" в начале апреля объявила глава ЕМА Эмер Кук. Она заявила, что в Евросоюзе обеспокоены, что при испытаниях российской вакцины были нарушены этические нормы.

Между тем, к российскому препарату проявляют интерес все больше европейских стран. "Спутник V" стал первой зарегиcтрированной в мире вакциной от коронавируса, а его доказанная эффективность сегодня выше, чем у других препаратов от COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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