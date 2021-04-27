Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21%

Министры финансов Франции и Германии заявили о своей готовности поддержать минимальный корпоративный налог в размере 21%, предложенный их американской коллегой. Об этом идет речь в их совместном интервью, опубликованном в газете Die Zeit во вторник.

Французский министр Бруно Ле Мэр и Олаф Шольц из Германии вели переговоры о Европейском фонде восстановления и решении взять 750 миллиардов евро долга, чтобы ускорить восстановление экономики блока. Оба министра выразили готовность ввести минимальную ставку корпоративного налога в размере 21%. "Я лично не имею ничего против предложения США", - заявил Шольц немецкой газете. "Если это станет результатом переговоров, мы также согласимся", - добавил Ле Мэр.

Ранее в апреле министр финансов США Джанет Йеллен выдвинула предложенную цифру минимальной налоговой ставки 21% для корпораций. По ее словам, она работает с другими странами G20 ("Большой двадцатки"), чтобы прийти к соглашению о глобальной минимальной налоговой ставке. Die Zeit спросила двух министров, говорили ли они со своими коллегами в Ирландии, Мальте и Люксембурге о предложении, поскольку эти страны получают большую выгоду от более низкой ставки корпоративного налога, чем их соседи.

"Переговоры продолжаются, - ответил Шольц. - Уровень налоговой ставки - часть этих дискуссий". "Людям надоело, что крупные компании не платят свою долю налогов. И им надоело то, что цифровые компании не платят ту же налоговую ставку, что и небольшие компании, ни в Германии, ни во Франции", - отметил в свою очередь Ле Мэр, подразумевая технологические гиганты, такие как Amazon, у которых ранее были споры с ЕС по поводу налогов. Министры финансов также обратили внимание на долгосрочное положение Европы в мировой экономике, выходящей из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Для Ле Мэра важным вопросом является роль Европы в мире, определяемом соперничеством между США и Китаем за глобальное экономическое превосходство. "Либо мы останемся технологически и экономически конкурентоспособными, либо мы перейдем во вторую лигу", - сказал французский министр. Ключевым вопросом для Шольца является "европейский суверенитет" и создание основы для будущего экономики Европы. "Мир будущего будет миром с 10 миллиардами человек и несколькими полюсами силы: США, Китай, а также Россия и другие государства в Азии, Африке и Латинской Америке", - сказал Шольц.