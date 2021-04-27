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27.04.2021 23:47
Рубрика: В мире

Французские военные заявили Макрону о риске развала страны

Франции грозит "смертельная опасность": уровень насилия на улицах растет, а исламисты устанавливают порядки, противоречащие конституции, считает ряд отставных военных, направивших открытое письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону. Документ, опубликованный журналом Valeurs actuelles , подписали сотня старших офицеров и более тысячи других военных.

Фото: AP Photo/Lewis Joly
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Опасностей, по мнению авторов обращения, становится все больше, а уровень насилия растет. Военные пишут, что не могут оставаться лишь наблюдателями, и призвали правительство Франции "проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности".

"Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", - передает РИА Новости фрагменты обращения.

Бездействие властей, как подчеркивается в письме, приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.

"Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", - заключили военные.

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