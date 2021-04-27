Гаражная амнистия может стать бессрочной

Гаражная амнистия, благодаря которой упрощается порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под ними, может стать бессрочным. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Пока что закон, который президент подписал 5 апреля, действует до сентября 2026 года. "Но, как показывает опыт дачной амнистии и как показывает опыт о приватизации жилья, это будет продлеваться до момента объявления бессрочной", - заявил Исаев в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

По оценкам Госдумы, в РФ больше миллиона неоформленных гаражей. Для того чтобы стать полноправным хозяином такого объекта, гражданину нужно будет подать заявление о предоставлении участка под ним в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Далее местная администрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража. При этом госпошлину платить не придется.