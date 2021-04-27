Совершить такой прорыв в лечении тяжелого заболевания глаз, от которого страдают миллионы людей, помогла генетика. Ученые Гарвардского университета работали с генами Oct4, Sox2, Klf4, которые ранее уже себя зарекомендовали как эффективные борцы со старением организма. Тогда было показано, что, меняя их активность, жизнь мышей можно как продлить, так и сократить.

На этот раз ученые изучали, можно ли те же самые гены использовать для омоложения глаз, в частности для борьбы с глаукомой. С помощью биоинженерных манипуляций они активировали эти гены, после чего нервные клетки сетчатки животных начали формировать новые окончания и восстанавливать связи друг с другом, соединяться с центральным зрительным нервом. В итоге была вылечена глаукома.

Говоря о сути метода, ученые считают, что им удалось очистить поверхность ДНК от так называемых метильных меток. По разным причинам они присоединяются к ДНК, меняя активность генов. Что, в частности, вызывает болезни глаз. Именно удаление этого "налета" и позволило вернуть зрение. Несмотря на то что описанные в работе эффекты еще предстоит проверить на людях, результаты свидетельствуют о том, что они могут перепрограммировать нейроны в мозге у разных видов.