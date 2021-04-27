На этот раз ученые изучали, можно ли те же самые гены использовать для омоложения глаз, в частности для борьбы с глаукомой. С помощью биоинженерных манипуляций они активировали эти гены, после чего нервные клетки сетчатки животных начали формировать новые окончания и восстанавливать связи друг с другом, соединяться с центральным зрительным нервом. В итоге была вылечена глаукома.
Говоря о сути метода, ученые считают, что им удалось очистить поверхность ДНК от так называемых метильных меток. По разным причинам они присоединяются к ДНК, меняя активность генов. Что, в частности, вызывает болезни глаз. Именно удаление этого "налета" и позволило вернуть зрение. Несмотря на то что описанные в работе эффекты еще предстоит проверить на людях, результаты свидетельствуют о том, что они могут перепрограммировать нейроны в мозге у разных видов.