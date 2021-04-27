В мире
27.04.2021 12:39
Текст: Юрий Сизов

Глава Минобороны Беларуси рассказал о попытке госпереворота

Вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ стали предметом обсуждения во вторник в Душанбе на очередном заседании этой международной организации. Выступая перед участниками встречи, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, информирует БЕЛТА, в частности, констатировал, что "основными источниками угроз для государств - членов организации являются деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе".
Виктор Хренин. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Виктор Хренин. Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Виктор Хренин. Виктор Толочко/ РИА Новости

Кроме того, по словам министра, опасность представляют и неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь в Сирии и Афганистане, сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
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Особое внимание глава военного ведомства РБ обратил на действия представителей оппозиции, которые "под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Беларуси конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства".

На заседании в Душанбе, сообщает агентство, были также отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточноевропейскому региону: развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.

"Проведение заседания позволило обменяться мнениями по вопросам военной безопасности в регионах организации, а также обсудить и принять решения, которые будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ", - резюмировали в Министерстве обороны Беларуси.

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