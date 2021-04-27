Глава Минобороны Беларуси рассказал о попытке госпереворота

Кроме того, по словам министра, опасность представляют и неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь в Сирии и Афганистане, сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.

Особое внимание глава военного ведомства РБ обратил на действия представителей оппозиции, которые "под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Беларуси конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства".

На заседании в Душанбе, сообщает агентство, были также отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточноевропейскому региону: развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.

"Проведение заседания позволило обменяться мнениями по вопросам военной безопасности в регионах организации, а также обсудить и принять решения, которые будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ", - резюмировали в Министерстве обороны Беларуси.