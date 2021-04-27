Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице

Граждане Чехии выразили поддержку президенту страны Милошу Земану после его заявления по ситуации вокруг взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице. Об этом заявил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

В комментарии для чешского сайта iDNES Овчачек отметил, что поддержка в адрес президента Чехии поступает не только от граждан страны, но и от международных партнеров. "Что касается заявления главы МИД России в адрес президента, то ключевым и отрадным является поддержка президента со стороны граждан Чехии, мы уже получили бесчисленное количество откликов. Мы очень благодарны вам за эти слова поддержки президента, которые слышны буквально со всех концов страны", - заявил пресс-секретарь на просьбу журналиста прокомментировать слова главы российского МИД Лаврова, отметившего "разумный подход" чешского президента к ситуации.

При этом Овчачек заявил, что прозвучавшие из Москвы заявления о том, что хранение боеприпасов на складах во Врбетице осуществлялось с нарушением ряда международных норм и правил, не могут быть приняты, поскольку направлены против Чехии.