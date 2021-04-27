Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию

Развитие рынка арендного жилья - это одно из самых стратегических решений. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе Высшей школы экономики "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски".

Арендное жилье - это другой подход к жилью, другой тип жилья, который дает другую мобильность, сказал Хуснуллин. Однако, несмотря на постоянные обсуждения необходимости развития такого жилья, реального результата пока нет, отметил он.

Для развития этого рынка необходимо перестать бесплатно раздавать жилье. Вместо этого жилье может предоставляться в аренду. А тем, кто не может платить, нужно предоставлять субсидии, по аналогии с законом о том, что если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более 22%, предоставляется субсидия. Надо принять решение, что предоставляется субсидия, если расходы на ЖКУ и аренду превышают 22% от дохода человека, считает вице-премьер. Пенсионер, к примеру, точно не сможет заплатить, ему надо давать на это деньги.

Для развития же коммерческого арендного жилья необходимо бесплатно предоставлять землю инвесторам, снять с них обязательства по социальной инфраструктуре, регионы должны по возможности обеспечивать такое жилье дорогами, снизить плату за подключение к инженерным сетям. Тогда начнется какое-то движение по арендным домам, сначала в крупных городах, считает Хуснуллин.

Пока даже в Москве при предоставлении земельного участка бесплатно и снятии нагрузки по социальной инфраструктуре коммерческие арендные дома окупаются за 10-15 лет, рассказал вице-премьер. При условии заполняемости в 90% и стабильной ситуации на рынке. Инвесторам, за исключением единичных случаев, это неинтересно.