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Текст:   Марина Трубилина 
17:08 27.04.2021

Хуснуллин: Необходимо ускорить межевание земель

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ускорить межевание земель для развития индивидуального жилищного строительства необходимо в России. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе Высшей школы экономики "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски".

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Один из шагов для развития ИЖС - быстрое межевание и регистрация земельных участков в автоматическом режиме, считает Хуснуллин. Росреестр мог бы это делать по снимкам из космоса - выделять четыре основные точки и за три дня выдавать решения. "Будут пересечения границ - будем разбираться, будем поправлять", - отметил Хуснуллин. Сейчас и так много наложений границ земельных участков и объектов недвижимости, добавил он, на их уточнения могут уйти десятилетия.

Еще одна точка роста ИЖС - введение ипотечного продукта. Банки не хотят ИЖС финансировать, для них это рискованный актив. "До конца года постараемся этот продукт выпустить", - сообщил Хуснуллин. Пока дом строится, процент по кредиту может быть несколько выше, чем по ипотеке на квартиры, а после "будет уже на нормальных ипотечных условиях", сказал вице-премьер.

Также развитие ИЖС ускорит решение о том, что жители не должны оплачивать прокладку газопровода внутри населенного пункта, до своего участка. Сейчас 1,8 млн россиян живут в населенных пунктах, где газ подведен к границе, отметил Хуснуллин. В качестве положительного примера он привел Белгородскую область, где установлен четкий и невысокий тариф на подключение всех коммунальных услуг к частному дому - заплатив около 50 тысяч рублей, можно подключиться и к электросетям, и к газоснабжению, и к водопроводу.

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