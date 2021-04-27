Индия бьет рекорды по жертвам COVID-19

Первого мая в Индию доставят партию "Спутника V" - так наша страна помогает дружественной стране преодолеть ковидную беду.

Индия, несмотря на огромное и скученное население и сложные санитарные условия, относительно спокойно - по сравнению со многими другими странами - пережила прошлый год, первый год пандемии COVID-19. Но сейчас в стране катастрофа: инфекция вышла из-под контроля, и страна бьет рекорд по числу заболевших - свыше 350 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирают тысячи людей.

В понедельник страна в пятый раз обновила печальный рекорд: вирусом заболел 352 991 человек. Это сейчас самый высокий показатель на планете. В стране не хватает коек и врачей, и, как было ранее в некоторых латиноамериканских странах, сформировался теневой рынок кислорода. Как пишет BBC, 60-литровый баллон стоимостью $80 на черном рынке продается за $660-$1300.

В особенно пострадавшие районы страны кислород перевозят на железнодорожных составах, которые индийцы называют oxygen train, или "кислородный поезд".

В Дели продлен полный локдаун, больницы не принимают пациентов. Люди, как это было в самом начале пандемии в Китае, умирают прямо на улице, не дождавшись помощи медиков. Конечно, наша страна не останется в стороне. РФПИ ранее договорился с индийскими фармкомпаниями (эта отрасль там сильна) о производстве более 850 млн доз вакцины "Спутник V" в год. Но сейчас решено направить партии уже готового препарата, чтобы поддержать населении Индии. "Спутник V" там, кстати, зарегистрировали совсем недавно - 12 апреля. Поэтому препятствий для вакцинации нет.

Пока же в Дели и других городах жертв эпидемии так много, что их тела вынужденно сжигают прямо на улицах. Погребальные костры в уличных крематориях горят и днем и ночью.