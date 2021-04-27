На прошлой неделе президент огласил Послание Федеральному Cобранию, в котором представил развернутый план вывода российской экономики и социальной сферы из кризиса, вызванного пандемией.

При этом Владимир Путин поддержал ряд инициатив "Единой России".

Например, мы предлагали оплачивать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка. И президент дал поручение внести соответствующие изменения в законодательство в самое ближайшее время. Также Владимир Путин предложил с 1 июля назначить неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 16 лет, ежемесячные выплаты в размере 5 650 рублей в среднем по стране, а для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, предусмотреть пособие, которое составит около 6 350 рублей в месяц.

Для выполнения всех этих задач мы оперативно подготовили поправки в законодательство и внесли их в Государственную Думу в понедельник, 26 апреля. Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель нашей фракции в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Инна Святенко и я.

Кроме того, во исполнение Послания президента Государственная Дума должна до конца весенней сессии законодательно закрепить, что кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей в месяц, как и классные руководители в школах.

Еще одно предложение "Единой России", которое одобрил Владимир Путин, - бесплатное подведение газа до границы земельных участков в населенных пунктах. Реализация этого решения потребует от нас незамедлительного внесения изменений в статью 27 закона о газоснабжении.

Глава государства поддержал и такие наши инициативы, как увеличение поставок в регионы мобильных медицинских диагностических комплексов, выделение дополнительных средств на обновление парка машин скорой помощи, на реконструкцию домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и в малых городах.

Большое внимание в Послании было уделено важной для нас экологической теме. Для выполнения поручений президента мы планируем, в частности, принять закон, который установит финансовую ответственность для собственников объектов промышленной инфраструктуры за ликвидацию вреда, причиненного окружающей среде. Сейчас он готовится правительством.

Особо отмечу, что в Послании были озвучены прорывные предложения по преодолению долговой зависимости субъектов Федерации.

Прежде всего задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% их собственных доходов, будет замещена государственными кредитами из бюджета со сроком погашения до 2029 года. Бюджетный эффект от этих мер составит сотни миллиардов рублей: так, например, в 2021 году Удмуртия, которую я представляю в Госдуме, сэкономит более 5,3 млрд рублей. Эти средства республика сможет направить на решение социальных проблем или на строительство новых социально значимых объектов.

Помимо этого, субъектам Федерации будут предоставляться инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых. До конца 2023 года на них будет выделено 500 млрд рублей. Эти кредиты позволят регионам строить новые дороги, создавать дополнительные рабочие места, открывать новые производства. "Единая Россия" рассматривает Послание президента Федеральному Собранию как руководство к действию. Те идеи, которые были изложены в нем, обязательно лягут в основу программы нашей партии на выборах в Госдуму.