Испанскому министру прислали окровавленный нож

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото получила в понедельник угрожающую посылку. Ей прислали нож с пятнами, напоминающими кровь. Инцидент произошел спустя всего несколько дней после того, как министр внутренних дел пиренейского королевства Фернандо Гранде Марласка, глава Гражданской гвардии Мария Гамес и лидер партии "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас получили письма с угрозами.

Как отмечают местные СМИ, новый случай явно не связан с предыдущими. Отправитель подписался своим настоящим именем и оставил обратный адрес. Полиция уже наведалась к нему, но не стала задерживать. Оказалось, что тот страдает психическими расстройствами. Тем не менее было возбуждено уголовное дело, эксперты проверяют, действительно ли на ноже была кровь. Содержание находившегося в конверте послания также изучается, что в нем было написано, не раскрывается.

Кстати, до министра то письмо так и не дошло, конверт вскрыл ее секретарь, который уже проинформировал Марото о происшествии и вызвал службу безопасности. Примечательно, что письмо должно было быть перехвачено сразу после его доставки в здание министерства, всю входящую корреспонденцию сканируют на специальном устройстве. Но отправитель вложил в конверт два компакт-диска, что помогло обмануть технику.

Стоит отметить, что на прошлой неделе глава МВД Фернандо Гранде Марласка, директор Гражданской гвардии Мария Гамес и лидер партии "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас получили письма с угрозами. В конверты также были вложены патроны. От всех трех политиков потребовали подать в отставку.

Полиция, естественно, начала расследование. Однако его проводит и почтовая служба, она пытается выяснить, как конверты с патронами смогли попасть к получателям, несмотря на то, что все посылки сканируются на предмет выявления опасных предметов и веществ. Работнику, в чью смену это произошло, грозят увольнением.