Исторический "Диктант Победы" - на знание событий о Великой Отечественной войне - стартует 29 апреля. Его напишут свыше 1,7 миллиона человек в 80 странах мира.

- Отклик в мире небывалый, - делится координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн. - Дело не только в росте числа участников. Дело в желании людей приобщиться в истории и не дать ее переписать, а писать ее самому.

В России создано 1570 площадок для написания диктанта. Среди них как привычные - РЖД с площадкой на Казанском вокзале в Москве, минобороны, РИО, РГО, более 300 вузов. Так и неожиданные - арктические и антарктические станции, общество слепых и слабовидящих в Ставрополе, атомный ледокол "Черномырдин".

Организаторы помимо того, что версии тестов составлены на трех языках - русском, английском и китайском, разработали региональные версии тестов - для Европы, США, Азии, России, стран СНГ. Всем предстоит ответить на 25 вопросов о ключевых событиях войны и ее героях. Победители (правильные ответы на все 25 тестов) и финалисты (правильные ответы не менее чем на 20 тестов) получат право принять участие в Параде Победы 24 июня 2021 года и преимущество при зачислении на гуманитарные факультеты российских вузов.