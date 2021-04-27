К лету Россия выпустит в оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса

До конца мая Россия планирует выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин от коронавируса, следует из итогового отчета Минздрава.

В нем также отмечается, что в регионы уже отгружены более 11,6 млн доз вакцин, в числе которых Спутник V, а также ЭпиВакКорона. В ближайшее время россиянам будет доступна третья вакцина от коронавируса - КовиВак.

Всего на территории страны организовано 4,9 тысячи прививочных пунктов в медицинских организациях, а также более 1,3 тысячи мобильных прививочных пунктов. Привито - более 8 млн человек, более 45% которых - это граждане старше 60 лет.

Отмечается, что в 2021 году охват вакцинацией взрослого населения России должен составить не менее 60 %.