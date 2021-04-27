Кабмин сможет ограничивать доступ к отчетам компаний под санкциями

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении ему права ограничивать доступ к информации компаний и предприятий под санкциями.

Речь о сведениях, содержащихся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. Пока эта информация открыта. И это, по мнению камбина, может нанести ущерб организациям, в отношении которых действуют санкции, а также предприятий оборонного комплекса.

В связи с этим законопроект наделяет правительство полномочиями определять случаи, в которых доступ к информации, содержащейся в реестре, может быть ограничен на временной или постоянной основе.