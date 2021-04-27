Ростуризм получит от правительства дополнительные средства на туристический кешбэк. Программа с возвратом 20 процентов затрат на турпоездки по России продлевается по поручению президента.

Глава государства, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил использовать механизм поддержки туристической отрасли как минимум до конца года. "Выделим дополнительно 4,7 миллиарда рублей на продление этой программы", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина. В марте на ее третий этап правительство направило два миллиарда рублей. Сейчас премьер попросил Ростуризм и министерство финансов максимально быстро подготовить необходимые поправки в правила реализации программы.

Многие граждане по стране путешествуют железными дорогами, а в майские праздники они традиционно едут электричками на свои дачи. "Важно, чтобы это было безопасно и с комфортом. Как на пригородных маршрутах, так и на дальние расстояния", - подчеркнул председатель правительства. Почти шесть миллиардов рублей получат пригородные пассажирские компании. "Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе к местам отдыха", - заявил Мишустин. Свыше 5,5 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку пассажирского сообщения дальнего следования. "За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты, обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов", - сказал премьер.

Почти четыре миллиарда рублей правительство предоставит для субсидирования льготной ставки по кредитам, выданным системообразующим предприятиям в рамках поддержки на фоне пандемии коронавируса. "Всего на эти цели будет направлено около девяти миллиардов рублей. Первые три миллиарда уже были перечислены в прошлом году", - заметил Михаил Мишустин. Запуская программу, государство стремилось сохранить финансовую стабильность предприятий, в работе которых заняты миллионы людей. "Крупнейшие компании из разных отраслей смогли получить на выгодных условиях свыше 238 миллиардов рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила около трех процентов годовых, что значительно ниже рынка", - подчеркнул Мишустин. "Решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период и в первую очередь не увольнять людей, сохранить трудовые коллективы, а также не допустить сбоев в выплате заработных плат", - констатировал премьер-министр.

Помощь поступает в российские регионы. В начале года председатель правительства посещал Карелию, где накопился ряд вопросов, решение которых ускорит социальное и экономическое развитие республики. "Направим дополнительно более 650 миллионов рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов в сфере дорожного хозяйства Карелии. Они необходимы, чтобы устранить транспортные ограничения и повысить безопасность дорожного движения", - заявил премьер. Также будет построен новый спортивный комплекс для занятий учеников детско-юношеских школ.

Для дальнейшего снижения регуляторной нагрузки кабинет министров подготовил поправки в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Базовые его условия, от которых зависит здоровье и жизнь людей, останутся неизменными. "Но ряд изменений уже назрел, в том числе из-за развития новых технологий. Наше законодательство должно это учитывать, чтобы не усложнять работу бизнесу, не вызывать различные толкования и лишние расходы", - считает Михаил Мишустин.Устаревшие, избыточные и дублирующие нормы из регламента удалят, условия соответствия нормативам безопасности расширят.

Тем временем

Решение президента о частичном возмещении стоимости детских путевок в лагеря отдыха не распространяется на уже приобретенные. Кабмин обратит внимание на эту тему, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Некоторые СМИ сообщили, что продажи путевок в детские лагеря остановились, а те, кто уже успел их приобрести, просят вернуть деньги, и поинтересовались, распространятся ли на них условия по кешбэку. "Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет", - подчеркнул Песков. "Если возникла такая ситуация, то правительство обратит на это внимание", - заметил он.

Подготовила Кира Латухина

Кстати

Программу кешбэка для путевок в детские лагеря запустят в мае

Программу возврата половины стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая, сообщили в Ростуризме. Как уточнил замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов, чьи слова приводит "Интерфакс", ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями в течение 2021 года. Программа будет действовать с использованием национальной платежной системы карт "Мир". То есть россияне смогут получить кешбэк за путевки в детские лагеря, если приобретут их за безналичный расчет. Ранее стало известно, что родители перестали бронировать отдых для детей в ожидании кешбэка. При этом те, кто уже приобрел путевки, теперь хотят их вернуть, чтобы купить вновь с кешбэком.

Подготовил Евгений Гайва