Как и на что фермеры могут получить господдержку

Прежде чем получить господдержку, фермеру приходится выполнить два десятка условий со стороны федеральных и региональных властей - от минимальной урожайности до использования определенных семян. В итоге до заветного получения, например, льготного кредита доходят только около 10% всех фермеров.

Главные препятствия в получении господдержки для фермеров - приоритет в пользу крупных компаний и чересчур завышенные требования, считает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников. Например, компенсация капитальных затрат на строительство ферм положена только тем, у которых содержится больше 400 голов. В европейских странах на ферме могут содержаться несколько десятков коров, а помощь такие мелкие фермы получают наравне с крупными компаниями.

Несмотря на то что за последние 10 лет за счет фермеров посевная площадь увеличилась почти на 1 млн га, получить ту же погектарную поддержку очень сложно. В зависимости от региона она составляет от 150 до 600 рублей на 1 га. Но нужно соблюсти сразу несколько условий: чтобы урожайность была не ниже среднерайонной, а посевная площадь -не менее установленного в регионе размера. Есть требование использовать определенные семена. Требуется страховать посевы и т.п. Такая же ситуация и с льготными кредитами под 1-5%: из-за тонны требований до финиша доходит только десятая часть фермеров, говорит Плотников. Например, новый грант "Агропрогресс" крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) получить вовсе не может. Для этого оно должно поменять правовую форму на ООО.

Бывают совсем вопиющие случаи, когда, скажем, фермер при получении гранта обязывается никакой больше поддержки не получать от государства. А при проверке выясняется, что даже выплаты для многодетной семьи тоже считаются помощью, и фермера заставляют грант вернуть.

Путаницу вносит слишком частая смена названий и условий грантов и субсидий. Вчера еще была поддержка для начинающего фермера, а сегодня ее нет - объединили с другим грантом.

Поддержка фермеров идет по нескольким программам и проектам, рассказали в минсельхозе. По федеральному проекту "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" на развитие малого агробизнеса в 2020 году из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей. Это позволило поддержать почти 1,3 тыс. фермеров и 300 сельхозкооперативов. В малое и среднее предпринимательство в АПК в 2020 году удалось вовлечь более 22 тысяч человек.

При получении любого вида господдержки надо понимать, что за каждый рубль придется отчитаться. А прежде чем их получить, надо защитить бизнес-план перед конкурсной комиссией и доказать, что производственные и экономические показатели в нем не взяты с потолка. У каждого вида поддержки есть свои условия и сроки использования. Например, за счет гранта "Агростартап" фермер обязуется создать не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет два млн и более рублей, и не менее одного нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее двух млн рублей. Требуется сохранить эти рабочие места в течение пяти лет. Получить "Агростартап" можно один раз. Максимальная сумма - 6 млн рублей. За счет гранта можно покрыть до 90% затрат. Использовать грант нужно за полтора года. Кто уже получал грант на поддержку начинающего фермера, на "Агростартап" претендовать не может.

Также возмещается часть затрат сельхозкооперативов - на приобретение имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов и т.д.

Кроме того, помощь оказывается по госпрограмме АПК. Фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам в 2020 году было предоставлено 10,1 млрд рублей грантовой поддержки из федерального бюджета. За счет средств грантов поддержано 1609 проектов начинающих фермеров, 552 проекта семейных ферм и 174 проекта по развитию материально-технической базы кооперативов.

Общий объем адресной поддержки фермеров и кооперативов в 2020 году составил около 14 млрд рублей. По всем видам господдержки в рамках госпрограммы АПК малые формы хозяйствования получили около 28 млрд рублей, подсчитывают в минсельхозе.

Помимо этого фермеры активно пользуются льготными кредитами (от 1 до 5% годовых). В 2020 году им выдано 39,65 млрд рублей кредитных средств, на 55% больше, чем годом ранее. Также в прошлом году отмечался рост краткосрочного кредитования - 58,03 млрд рублей (плюс 7%).

В рамках федпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" из федерального бюджета в регионы направлено более 5 млрд рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Это позволит поддержать не менее 1,5 тыс. фермерских хозяйств и кооперативов.

С 2021 года для фермеров предусмотрен ряд новых льгот и послаблений. Например, появилась возможность получать гранты при наличии задолженности по налогам (не более 10 тысяч рублей). По просьбе фермеров Дальнего Востока была увеличена доля гранта на развитие семейных ферм в общей стоимости проекта с 60% до 70%. Для фермеров, реализующих проекты "Агростартап", снижено требование по созданию рабочих мест.

Чтобы получить грант, фермеру нужно защитить бизнес-план перед конкурсной комиссией, а потом отчитаться за каждый полученный рубль

С 2021 года заработал грант "Агропрогресс", по нему предприниматели могут получить до 30 млн рублей. Средствами гранта можно закрыть до 25% стоимости инвестпроекта, который реализуется на кредитные средства. Грант можно направить на уплату процентов по этому кредиту в течение полутора лет с даты получения гранта. Средства разрешается потратить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт. Также грант можно будет направить на покупку животных, птицы и мальков.

На развитие семейных ферм можно получить грант до 30 млн рублей (но не более 60% от стоимости проекта, для регионов ДФО - не более 70%). А часть стоимости проекта могут компенсировать региональные бюджеты. Использовать его надо за два года.

Конкурсный отбор ведут региональные подразделения министерства, отмечают в минсельхозе. Там можно узнать о сроках и порядке проведения конкурсов. Кроме того, в регионах работают Центры компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, где есть полная информация о порядке предоставления господдержки.