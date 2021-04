Как инвестировать в IPO компании и не прогореть: 5 правил

Инвестиции - это всегда риск, и он растет вместе с потенциальной прибылью: хочешь больше заработать - будь готов больше потерять. Инвестиции в Pre-IPO относятся к активам с высоким уровнем риска, зато их потенциальная доходность намного выше, чем у акций на бирже. Как увеличить вероятность прибыли, инвестируя в Pre-IPO, рассказывает управляющий фондом частных инвестиций компании Raison Asset Management Андрей Березин.

1. Выбирать "зрелые" компании, вероятность банкротства которых минимальна

Компании на стадии Pre-IPO - те, которые еще не вышли на биржу, но собираются это сделать. Этот сегмент привлекателен для инвесторов: у бизнесов на этапе Pre-IPO обычно есть востребованный продукт и стабильная выручка, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных компаний.

Чтобы ограничить риски, предпочтительнее инвестировать в частные компании с высокой капитализацией - около $1 млрд. Например, капитализация американской компании Blend Labs Inc., которая разрабатывает IT-продукты для банков, - больше $3 млрд.

Частные компании обычно растут в стоимости быстрее, чем публичные. За последние полгода стоимость шведской компании Klarna утроилась и достигла $31 млрд - компании на бирже редко показывают такие результаты. Но и это не предел: китайская компания ByteDance, разработчик сервиса Tik-Tok, до сих пор не вышла на биржу, но стоит уже $180 млрд.

2. Узнать, какие венчурные фонды уже инвестировали в компанию

До размещения акций на бирже в компанию инвестируют венчурные фонды. Когда крупные фонды - такие, как Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Accel и другие - покупают акции частной компании, это сигнал для розничного инвестора последовать их примеру.

У таких фондов большой опыт в оценке компаний и рынков, их аналитике можно доверять (но стоит помнить, что от ошибок не застрахован никто). Цель венчурных фондов - купить акции, пока компания еще небольшая, и продать их затем в несколько раз дороже.

3. Изучить рынок и продукт компании

Компании на стадии Pre-IPO нередко убыточны, то есть их выручка еще не покрывает расходов на производство продукта, его дистрибуцию, маркетинг. Однако инвесторам больше интересно не настоящее, а будущее и то, как в него вписывается продукт компании. Что продает компания, какие продукты/услуги? Сколько у нее покупателей сейчас? Сколько их будет через 10 лет?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо изучить потенциальный объем рынка и то, какое место компания может на нем занять. Нужно понимать, почему индустрия в целом и эта компания в частности будут расти. Например, если инвестор хочет оценить потенциал компании Tanium, которая специализируется на кибербезопасности, он должен проанализировать, будет ли в мире в ближайшие годы распространена угроза хакерских атак (спойлер: будет).

Пример: в 2016 году акции разработчика искусственного мяса Beyond Meat на частном инвестиционном раунде стоили чуть больше $6. Тогда тренд на вегетарианство, ЗОЖ и заботу об экологии (скотоводство - важный фактор глобального потепления) уже был очевиден. В 2019 году Beyond Meat вышла на биржу по цене $25 за акцию - это дало Pre-IPO инвесторам прибыль в 316%. Сегодня акции Beyond Meat торгуются по цене $143.

О том, что происходит на рынке, расскажут деловые СМИ и отчеты аналитических и консалтинговых агентств - Deloitte, McKinsey, PwC и т.д. В своих статьях они регулярно освещают актуальные тренды в экономике и бизнесе и делают соответствующие прогнозы.

Также важный момент - конкурентные преимущества компании, за счет которых она сможет выиграть борьбу за клиента. Среди таких преимуществ может быть продукт, бизнес-модель, известные партнеры.

4. Оценить руководство и топ-менеджмент компании

Многое о потенциале компании могут рассказать имена ее основателей и топ-менеджеров. Некоторые инвесторы покупают акции SpaceX и Tesla только из-за их фаундера Илона Маска. Его амбиции внушают доверие и заставляют мечтать вместе с ним. Выросшие за прошлый год почти в десять раз акции Tesla показывают, что уровень доверия к Маску действительно огромен.

Конечно, большинство основателей бизнесов прославлены меньше, чем Илон Маск. Однако медийность основателя компании - не главное, важнее его опыт и результаты предыдущих проектов. Впрочем, в этом Маск тоже преуспел: еще до создания Tesla и SpaceX он запустил несколько успешных бизнесов, в том числе - платежный сервис PayPal.

Анализ кадровых перестановок в топ-менеджменте компании также значим для понимания ее потенциала. В том числе - для представления о том, планирует ли компания выходить на биржу в ближайшие годы. Недавно стало известно, что в Reddit появился новый финансовый директор для подготовки возможного IPO. Он пришел из компании Snap Inc. (владеет мессенджером Snapchat), которую также готовил к выходу на биржу.

5. Ограничивать риски: не класть все яйца в одну корзину

Формируя инвестиционный портфель, необходимо помнить о диверсификации, то есть о старом добром правиле "не класть все яйца в одну корзину". Не стоит инвестировать все средства в акции одной компании, даже если у нее огромный потенциал.

В этом смысле для инвестиций в Pre-IPO важен порог входа. Во многих инвестфондах минимальная сумма покупки составляет $50 тыс. или даже $100 тыс. Однако некоторые компании, в том числе Raison Asset Management, позволяют купить акции одной компании на сумму от $10 тысяч. А в мобильном приложении Raison приобрести акции одной Pre-IPO компании можно и вовсе от 100 евро.

Также не стоит делать ставку лишь на один рыночный сегмент, выбирая для своего портфеля, к примеру, только IT-компании - несмотря на то, что в прошлом году их акции сильно выросли на фоне коронакризиса. Вкладываться в одну отрасль - слишком рискованно. Да и патриотизм для инвестора - тоже не товарищ.