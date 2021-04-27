Первого мая в Подмосковье стартует сезон борьбы с борщевиком. Им, по данным областного Центра агропромышленного развития, поражено более 40 тысяч гектаров подмосковной земли. В этом году планируется истребить сорняк на 16 тысячах гектаров. И это в принципе все, что нужно знать о сезоне-2021.

Но вам, дорогие читатели, совершенно необходимо узнать о Марии Поповой. Жительнице подмосковной Балашихи, которая объявила борщевик своим личным врагом и создала общественное движение по его истреблению.

Часть первая, печальная

"Впервые я увидела этот сорняк в тверской деревне, где отдыхала все свое детство. Дорогие мне места, но, к сожалению, все заросли борщевиком. Сейчас в этой деревне остались в основном дачи, где с одной стороны забора грядочки, клумбочки, розочки, а с другой - зонтики ядовитой травы. Печальное зрелище", - сетует Мария. А потом она обратила внимание, что такие же зонтики есть и в Балашихе. На территории Лосиного Острова, часть которого находится в городской черте, в лесопарках, даже во дворах.

Мария Попова - художник. Особенно любит рисовать пейзажи, благо живет недалеко от красивого лесопарка Горенки. "Насмотрелась на то, с какой скоростью размножается борщевик, и поняла: если что-то не предпринять, лет через 10 все мои пейзажи будут выглядеть одинаково - в зонтиках", - продолжает она. Поэтому однажды девушка вместе с мольбертом взяла на прогулку лопату. Сначала мольберт выносился на улицу чаще лопаты. Потом они "гуляли" одновременно. Но в конце концов лопата победила.

Часть вторая, познавательная

"Послушайте, ну лопата - это уж как-то слишком. Есть же госпрограмма, под которую выделяются деньги, есть портал "Добродел", где можно обозначить проблему, есть отчеты чиновников о том, как они такие проблемы решают", - говорю я. "Все это есть, - соглашается Мария. - Но нужно же реально оценивать масштаб бедствия. Если речь идет о зарослях в три гектара, тогда, разумеется, "Добродел". А если о трех зонтиках во дворе, то проще самому взять лопату".

На одной территории борщевик может прорастать пять лет подряд. Пять лет подряд Мария Попова с лопатой ходила по Горенскому лесопарку, выкорчевывая из земли ядовитые корни. На нее не всегда смотрели доброжелательно, бывало, что и крутили пальцем у виска. Но то, что в лесопарке сегодня нет борщевика, - это факт. Горенки стали первой победой Марии над сорняками.

После этого появилось сообщество "Антиборщевик", куда могут войти те, кто, как и Попова, не желает терпеть борщевик у себя под ногами. Чтобы стать членом сообщества, необязательно даже жить в Балашихе и вообще в Подмосковье. Нужно просто интересоваться проблемой и быть готовым приложить хотя бы чуточку сил для ее решения.

Например, делать отметки на народной карте распространения борщевика. Она размещена на портале сообщества. "Я отмечаю все места заражения, которые вижу, даже когда бываю в других регионах. Вдруг кто-то из местных жителей захочет остановить наступление борщевика, все-таки бороться с ним легче, пока он не сильно разросся", - говорит Мария. Кроме карты, на портале Антиборщевик.инфо можно найти ответы на самые частые вопросы о сорняке, все возможные способы борьбы с ним, инструкцию о том, как нужно взаимодействовать с местными чиновниками, чтобы проблема начала быстрее решаться. А также истории о тех, у кого получилось победить навязчивую траву.

Часть третья, поучительная

Раз в год по весне я обычно пишу о подмосковном борщевике. О госпрограмме, на которую ежегодно выделяется более 300 миллионов рублей, о сельхозземлях, которые вводят в оборот, чтобы они не зарастали сорняками, о повышенных до 1 миллиона рублей штрафах. Но знаете что? Общая цифра зараженных земель год от года почти не меняется. Она не растет. Но и меньше не становится тоже.

Борщевик способен размножаться с поистине космической скоростью. Поэтому уничтожать его лучше еще на стадии единичных зонтов, чтобы не доходило вот до такого. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Мария Попова знает почему: "Если бы каждый из нас, встречаясь с борщевиком, уничтожал по одному зонтику, ситуация менялась бы быстрее". Но хорошо ли перекладывать ответственность на жителей там, где должны работать власти? Вон в Эстонии победили же борщевик без привлечения общественности. "Но в Эстонии не бывает ситуаций, когда между полем и дорогой располагается полоса непонятно чьей земли", - парирует Попова. А у нас таких полос - километры. Дорожники выкосят сорняки по обочине, владельцы сельхозземли - по границе своего поля. А между ними стоят-колосятся трехметровые зонты. Если рядом живут настойчивые люди, способные проесть плешь местной администрации, ответственные за полосы найдутся или будут назначены, если нет - зонтов с каждым сезоном будет все больше. "Без нашей помощи борщевик победить не удастся", - уверена Мария.

Она, кстати, уже преобразовала свой опыт противостояния ядовитой траве в детские игры и викторины. И предлагает проводить тематические уроки в садах и школах. Детсадовцы должны уметь отличать борщевик от других сорняков и знать, чем он опасен, потому что большинство детских ожогов травой случаются именно по незнанию. Школьники уже могут принимать участие в ликвидации борщевика вместе со взрослыми. Идею Марии Поповой уже оценили в Мособлдуме. "Хотя бы один урок про борщевик нужен. Мы отправили это предложение в министерство образования области", - сообщил "РГ" председатель думского комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.