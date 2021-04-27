В российских регионах на майские праздники ожидается много интересных зрелищ. От "Музыки на траве", театральных премьер до селфи со скелетом мамонта и кормления новорожденного гиббона. Корреспонденты "РГ" также узнали, как власти регионов облегчают людям путь на дачи. Кстати, другим нелишне взять это на заметку.

В российских регионах настроены отдохнуть на майские с удовольствием. Лишь бы погода не подвела. Фото: РИА Новости

Теплоход плывет на дачу

Накануне майских праздников в Саратовской области открылась навигация на пригородном речном транспорте по Волге. Речные трамвайчики обслуживают в основном дачные направления.

Этот вид транспорта очень популярен в регионе. Удобно и недорого - от 36 до 66 рублей за билет, да еще есть льготы. В Новосибирской области тоже заработают речные пассажирские перевозки по Оби на пригородной линии. Если в остальные дни теплоходы будут курсировать три раза в неделю, то в майские праздники - ежедневно.

Новосибирский минтранс также анонсировал и поэтапный запуск пригородных автобусных маршрутов, семь из них уже открыли в эту субботу. А пригородные электрички обеспечат дополнительными вагонами. В Ульяновской области увеличили количество вагонов для садоводов еще 15 апреля. Кроме того, более 50 садоводческих товариществ будут обслуживать 15 автобусных и один трамвайный маршрут. Все они работают в майские "каникулы" в своем обычном режиме.

Позаботились в регионах и о том, чтобы проезд не стал обременительным и по деньгам. "В 2021 году стоимость проезда сохранена на уровне 2019 года. Кроме того, в полном объеме остались все льготы для населения", - сообщил глава департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин.

В Пензе цены на дачные маршруты тоже не изменились. А по транспортной карте билет еще дешевле, от 30 до 45 рублей за поездку. Неиспользованные средства с прошлого года на ней сохранились. В Башкирии для поездок по садовым маршрутам пенсионеры могут приобрести единый социальный проездной. С ним можно ездить без ограничений на всех видах транспорта всего за 600 рублей в месяц.

Музыка на траве

Астраханские театры отдыхать на майские праздники не планируют, а, наоборот, готовят премьеры. "1 мая открываем фестиваль "Музыка на траве". В театральном парке астраханцы будут слушать классическую и популярную музыку", - сообщили "РГ" в Астраханском театре оперы и балета.

Из-за ограничений по ковиду билеты в Астраханский драмтеатр продают с учетом наполняемости до 75 процентов. Примерно в таком же режиме работают и театры в других регионах. Маски - обязательны везде.

Так же и в Элисте, где 1 мая откроется парк отдыха "Дружба". Здесь заработает выставка динозавров. Местные кафе и рестораны предложат лучшие блюда калмыцкой национальной кухни. Только следует учитывать, что работают они до 23 часов. А библиотеки вообще закроются с 1 по 10 мая.

Три "обязательных" места для посещения назвали жители Белгорода. Первые - зоопарк и динопарк, которые открылись после зимы. В эту тройку вошел также и аквапарк в пригороде.

А у жителей и гостей Пензы осталась последняя возможность побывать в местном краеведческом музее. Скоро он переедет. Одним из первых в новом здании, где в 1885 году председателем Пензенской казенной палаты работал Салтыков-Щедрин, откроют его кабинет. Ну а пока в музее можно в последний раз сфотографироваться на фоне скелета мамонта в натуральную величину. Цена билета - 100 рублей, для детей и пенсионеров действуют скидки. И не забудьте надеть маску.

Есть в Пензе и еще одно развлечение. В городском зоопарке будет любопытно понаблюдать, как кормят новорожденного белощекого гиббона Антошку. График кормления составлен на весь май. Цена билетов для взрослых - 250 рублей, для детей - 120 рублей. По понедельникам 3 и 10 мая - скидка в 50 и 20 рублей соответственно.

1001 удовольствие

В десятку российских городов, популярных для путешествия на майские праздники, вошла Казань.

Идет активное бронирование. Индивидуальные брони преобладают над групповыми. Цены на размещение в мае находятся на уровне 2019 года (от 2,5 до 4,5 тысячи рублей).

В начале мая в Казани ожидается приезд около 20 тысяч туристов. Однако какой-то специальной программы или мероприятий в этом году в столице Татарстана не предусмотрено.

Зато большую активность проявили районы республики. В Свияжске 1 мая можно попасть на бесплатную экскурсию. Поддержали акцию музей истории Свияжска и единственный в России музей археологического дерева "Татарская слободка".

А 8 мая ожидается встреча с писательницей Гузель Яхиной. В ее последнем романе "Эшелон на Самарканд" часть действия происходит в Свияжске.

Казань вошла в десятку российских городов, популярных для путешествия на майские праздники. Цены в отелях здесь сохранили на уровне 2019 года

Помимо этого в Татарстане продолжает действовать программа "1001 удовольствие за выходные", к которой подключились 10 районов республики. За 2200 рублей на человека гостям предлагается два обеда, ужин, завтрак, проживание в отеле и несколько экскурсий.

Новинка этого сезона - Алексеевский район. Его фишкой станет сельская фабрика художественного ткачества.

"В России сохранилось всего два подобных производства, и одно из них - в Татарстане, - рассказала "Российской газете" директор предприятия Елизавета Терентьева. - У гостей есть уникальная возможность увидеть, как раньше в старину ткали на деревянных станках".

Чиновники выходят на работу

Пензенские чиновники больше не питают иллюзии по поводу длинных майских каникул, они будут работать между праздниками. Такое решение озвучил врио главы региона Олег Мельниченко.

Он пояснил, что сидеть в кабинете вовсе не обязательно. В каждом ведомстве составят график дежурств, а освободившиеся часы используют для проведения рейдов и благоустройства городов и сел.

Это распоряжение касается также муниципальных служащих: "Если что случись, мы должны быть четко уверены, что руководитель находится на территории своего муниципального образования и готов реагировать на ситуацию, а не искать его с фонарями на охоте, на заимке или где-то еще".

Глав муниципалитетов обязали согласовывать все выезды за пределы своего района в праздничные дни. В дни каникул сотрудники администрации Пензы, включая мэра, проведут встречи с жителями во дворах, чтобы обсудить программу благоустройства. Она предполагает выделение грантов до 750 тысяч рублей при условии софинансирования со стороны граждан - до 30 процентов. На участие в программе можут заявиться товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы или любое другое юридическое лицо. Деньги можно направить на установку детской или спортивной площадки, ремонт подъездных путей и асфальтировку. На эти цели из городского бюджета выделили 18 миллионов рублей, жителям расскажут, как ими можно воспользоваться.

Массовых мероприятий в эти дни не предусмотрено, в регионе продлен режим повышенной готовности до конца мая. Из-за угрозы распространения коронавируса отменили праздничный салют. Танк Т-34 военных лет, поставленный на ход, вернется в музей.

Очень востребован на майские праздники отдых в санатории на берегу Сурского моря, так называется здесь местное водохранилище. Можно приобрести курсовку на лечение, в начале мая действует скидка в пять процентов. Врачи гарантируют за десять дней укрепить иммунитет, повысить качество сна и улучшить настроение.

Подготовила Наталья Саванкова, Пенза