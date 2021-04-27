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27.04.2021 19:31
Рубрика: Экономика

Закинули удочки

Россияне готовятся к самостоятельным путешествиям
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Туристы готовятся провести майские праздники и грядущие отпуска в автопутешествиях. Они не хотят переплачивать за отели и билеты, а на даче все лето не просидишь.
Продажи туристических палаток в апреле выросли в семь раз. Чаще всего россияне приобретали четырехместные. Фото: Сергей Михеев/РГ Продажи туристических палаток в апреле выросли в семь раз. Чаще всего россияне приобретали четырехместные. Фото: Сергей Михеев/РГ
Продажи туристических палаток в апреле выросли в семь раз. Чаще всего россияне приобретали четырехместные. Фото: Сергей Михеев/РГ

Ехать на машине трем пассажирам выгоднее, чем тем же составом лететь на самолете, отмечает руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Популярности таким поездкам добавляет неопределенность с открытием границ в преддверии турсезона, рост цен на авиабилеты и отели. Частично его компенсировать помогает программа кешбэка, с возвратом 20% затрат на турпоездки по России, которая продлевается до конца года.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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В итоге растет число людей, готовых отправиться в путь на машине и самостоятельно организовать ночлег. За первую половину апреля продажи автотоваров выросли в четыре раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, отметили в WildBerries. Товары для кемпинга стали покупать в три раза чаще.

Для многих этот опыт поездок станет первым, уверены в компании Decathlon, где выросли продажи товаров для начинающих туристов. В Ozon продажи товаров для охоты и рыбалки выросли в четыре раза, а для дайвинга и серфинга - упали.

Больше всего самостоятельных путешественников интересует безопасность поездок - спрос на автомобильные ремкомплекты вырос в девять раз. Нередко к ним приобретаются домкраты и провода для прикуривания. Специальные очки для водителей стали популярнее в восемь раз, автомобильные столики - в семь раз, автомобильные подушки - в четыре раза. Багажные боксы для автопутешествий в марте - апреле стали покупать в 2,5 раза чаще, чем прошлой весной, отметили в Ozon. В два раза вырос спрос на автомобильные холодильники, в 2,5 раза - на детские автокресла.

Направлений для отдыха много, но больше всего туристы стремятся к большой воде. "Наибольшую загруженность мы наблюдаем на южных направлениях с конца мая до конца августа. Многие планируют провести отпуск на Волге - в Саратовской, Самарской, Волгоградской области", - отмечает Максим Едрышов.

Более 40% автолюбителей, опрошенных ГК "АвтоСпецЦентр", отправятся в отпуск на автомобиле. За минувший год популярность автотуризма увеличилась на 10-15% по внутрироссийским направлениям и на 15-20% - по зарубежным. При этом каждый четвертый - 23% - задумываются о том, чтобы остановиться не в апартаментах, а в кемпинге или провести отпуск в палатке на природе. В 2021 году аренда места в кемпинге на Черном море в среднем стоит от 110 рублей за ночь, на крымском побережье - 800 рублей (Коктебель, Крым), на озере Селигер (Тверская область) - 200-300 рублей.

Продажи палаток в апреле выросли в семь раз. Чаще всего россияне приобретали четырехместные туристические палатки, отметили на WildBerries. Для обустройства кемпинга также часто покупают тенты, их продажи выросли втрое. Продажи спальников увеличились в два раза с прошлой весны. Также больше стало продаваться столов и стульев. Но самый большой рост продемонстрировала туристическая посуда. Ее продажи выросли в 10 раз.

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