Четверо жителей перуанской деревни предложили покрасить горные вершины Анд в белый цвет, что должно замедлить глобальное потепление и снизить температуру. А главное - вернуть на вершины гор снег, которого с каждым годом становится все меньше. Принцип понятен: белая краска отразит солнечные лучи, и они вернутся в космос. Идея перекрасить горы победила на конкурсе "100 идей для спасения мира", и Всемирный банк выделил на ее реализацию грант в 200 тысяч долларов. Эта новость несколько лет назад стала мировой сенсацией. Но чем закончился эксперимент, покрылись ли Анды снегом, так и не было сообщено. Судя по тому, что даже Грета Тумберг не подхватила эту инициативу, не призвала человечество браться за кисти, она закончилась ничем.

Новый вариант этой идеи борьбы с потеплением в только что опубликованной статье в журнале ACS Applied Materials and Interfaces предложили американские ученые из Университета Пердью. Они утверждают, что создали "самую белую краску" в мире, которая отражает почти 100 процентов солнечного излучения.

Известные сейчас светоотражающие белые краски отражают только 80-90% солнечного света, а ультрафиолетовое излучение вообще поглощают. Так вот авторам удалось решить эту проблему. Они сумели найти вещество, которое в отличие от всех сегодня используемых вообще не поглощает ультрафиолет. Это сульфат бария. В ходе испытаний покрытые им поверхности даже при прямом солнечном свете имели температуру на 4,5 градуса ниже, чем окружающая среда. Эффект работает и в зимнее время.

Оценки показали, что покрытие новой краской крыши в 100 квадратных метров даст охлаждающую мощность в 11,7 киловатта. Это больше, чем у современного кондиционера. Использование этой краски позволит не нагреваться домам в жарком климате и, таким образом, значительно снизит расходы на кондиционирование. "Наша краска может помочь в борьбе с глобальным потеплением, помогая охладить Землю", - отметил руководитель разработки, профессор Сюлинь Жуань.