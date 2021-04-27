Новый вариант этой идеи борьбы с потеплением в только что опубликованной статье в журнале ACS Applied Materials and Interfaces предложили американские ученые из Университета Пердью. Они утверждают, что создали "самую белую краску" в мире, которая отражает почти 100 процентов солнечного излучения.
Известные сейчас светоотражающие белые краски отражают только 80-90% солнечного света, а ультрафиолетовое излучение вообще поглощают. Так вот авторам удалось решить эту проблему. Они сумели найти вещество, которое в отличие от всех сегодня используемых вообще не поглощает ультрафиолет. Это сульфат бария. В ходе испытаний покрытые им поверхности даже при прямом солнечном свете имели температуру на 4,5 градуса ниже, чем окружающая среда. Эффект работает и в зимнее время.
Оценки показали, что покрытие новой краской крыши в 100 квадратных метров даст охлаждающую мощность в 11,7 киловатта. Это больше, чем у современного кондиционера. Использование этой краски позволит не нагреваться домам в жарком климате и, таким образом, значительно снизит расходы на кондиционирование. "Наша краска может помочь в борьбе с глобальным потеплением, помогая охладить Землю", - отметил руководитель разработки, профессор Сюлинь Жуань.