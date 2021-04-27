Клещи этой весной уже успели покусать сотни москвичей. Только за прошлую неделю в столичные клиники по поводу укусов обратилось более 200 человек. Почти все случаи завозные - например, горожан кусали в Подмосковье и Тверской области, а некоторые повстречали опасных членистоногих даже в Турции. Впрочем, и в столице они тоже активизировались - как минимум в парке "Лосиный остров" и других зеленых зонах. А ведь впереди майские каникулы, когда москвичи массово поедут на природу. Что делать, чтобы отдых не завершился визитом к врачу?

Следи за собой, будь осторожен

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды говорят, что клещи просыпаются при среднедневной температуре +5 градусов и сезон их активности длится с марта-апреля по октябрь-ноябрь. Но пик часто приходится именно на майские - друг на друга накладываются сезонная активизация клещей и массовый выезд людей на природу и дачные участки. Паразиты опасны для всех теплокровных, то есть не только для людей, но и животных - прежде всего собак. Клещи могут заразить их пироплазмозом - четвероногие переносят эту болезнь очень тяжело.

Тем не менее отказывать себе в первых весенних шашлыках и прогулках из-за клещей, конечно, не стоит. Но правила предосторожности все же лучше соблюдать. Они довольно простые. Прежде всего, выезжая на природу или просто решив прогуляться в парке или сквере, одевайтесь подобающе - одежда должна быть из плотной ткани и закрывать как можно больше участков тела. Никаких маек и шорт - брюки и рубашки с длинным рукавом, на шею платок, на голову фуражку или шляпу, а лучше капюшон. Брюки стоит заправить в носки или обувь, а верхнюю одежду в штаны. Да, выглядеть будете немодно, зато сбережете здоровье. Смысл такой экипировки - не позволить клещу подобраться к открытой коже и укусить. Через одежду он этого не сделает.

Второй эшелон защиты - репелленты. Ими обрабатывают открытые участки и одежду. Перед покупкой внимательно прочитайте инструкцию - препарат должен быть эффективен против клещей, а не защищать, к примеру, только от комаров. Одежду нужно опрыскивать тщательно, особенно в районе манжет и других уязвимых мест. Кстати, цвет одежды тоже имеет значение - лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам. Паразиты его, конечно, не боятся, но зато на таком фоне они более заметны. Это третье правило защиты - периодически осматривайте одежду и кожу. Особенно важно делать это после возвращения из леса, причем внимательно осмотреть следует и собак, если они были с вами.

Чем так опасны клещи, что против них нужно выстраивать целую линию обороны? Все дело даже не в них самих, а в болезнях, которые они способны переносить. Это боррелиоз, гранулоцитарный плазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит и некоторые другие инфекции. Боррелиоз еще называют болезнью Лайма - это самое распространенное заболевание, которое разносят клещи. В Подмосковье, к примеру, зарегистрировали уже около десятка случаев, а ведь сезон только начался. А вот клещевой энцефалит, к счастью, встречается реже, но он куда опаснее - если боррелиоз обычно вызывает только лихорадку, то энцефалит может привести к смерти.

Прививка в помощь

Впрочем, защититься от наиболее опасной клещевой болезни можно и с помощью прививки. Если плотную одежду и репелленты относят к мерам неспецифической профилактики, то вакцину санитарные врачи называют специфической защитой. Сделать укол можно бесплатно в городской поликлинике, к которой вы прикреплены. Только имейте в виду, что понадобится два визита. Первую прививку нужно сделать за полтора месяца до возможного контакта с инфекцией, а вторую - для формирования защитного иммунитета за две недели. В столице в этом году привились уже почти 13 тысяч человек, причем около 40% из них - дети.

Обычно вакцинируются те, кто едет в неблагополучные регионы по заболеваемости энцефалитом - они есть и на Урале, и в Сибири, и на Северо-Западе. В столичном управлении Роспотребнадзора говорят, что из прилегающих к московскому региону сложная обстановка в Тверской и Ярославской областях. Москва и Подмосковье в целом считаются благополучными, но и тут есть исключения: это Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья.

Что же делать, если укуса клеща все же избежать не удалось? Для начала клеща нужно снять и делать это лучше в поликлинике или медпункте - медики знают, как действовать. Но если вы в лесу и добираться в медучреждение в ваши планы не входит, то вооружитесь пинцетом или оберните пальцы чистой марлей. Клеща нужно захватить как можно ближе к пасти и доставать очень осторожно, чтобы внутри не остался хоботок, который сидит в коже довольно глубоко и надежно. После захвата клеща нужно повернуть его вокруг оси и плавно вытащить. Рану обработать антисептиком, руки вымыть, а клеща отвезти на анализ. Это нужно сделать, чтобы понять - переносил ли он инфекцию.

Имейте в виду, что клеща можно случайно принести домой и не только на себе, но и на сумке, в букете цветов или травы, вместе с ветками. Так легко заразить даже тех, кто не ходил в лес или парк. При этом укус человек, как правило, не чувствует - в слюне паразита содержится обезболивающее средство. Вместе со слюной в первые минуты после присасывания передается и возбудитель болезни, если клещ заражен.

Впрочем, укус - не единственный способ подцепить вирус. Клеща можно раздавить руками, а потом потереть нос или другие слизистые - этого достаточно. А можно просто выпить козье молоко - вирус энцефалита может находиться даже в нем. "Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Конкретно

Куда сдать клеща?

В Центре гигиены и эпидемиологии в Графском переулке открыт пункт по приему клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Исследование включает одномоментное определение клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Клещей принимают с 9.00 до 15.30 ежедневно (перерыв на обед с 13.00 до 13.30). В выходные и праздники прием ведет дежурный врач центра с 8.00 до 15.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.30). Контактный телефон: 8(495) 687-40-47. Срок исследования - до 2 суток.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на Новогиреевской улице тоже исследуют клещей. Их можно сдать в любом офисе центра молекулярной диагностики (СМD). График работы и адреса офисов есть на сайте cmd-online.ru.