Какую еду выбрать для похода

В России начался туристический сезон. С приходом тепла тысячи людей оставляют свои квартиры и ключи от машин, надевают здоровенные рюкзаки и отправляются в места далекие и дикие. Зачем - тема для отдельного разговора, мы же расскажем о важной составляющей любого похода - питании. Магазинные консервы, фастфуд и домашние заготовки годятся разве что для загородного пикника, более серьезное путешествие потребует особой еды: легкой, питательной и не портящейся. К этому вопросу есть два подхода: приверженцы старой туристической школы горой стоят за крупы, макароны и тушенку, из которых готовят на привалах варево в общем котле. Сторонники прогресса превозносят сублимированную пищу, легкую в рюкзаке и приготовлении. Рассмотрим достоинства и недостатки обеих кухонь.

С походной кашей, как это доказано нашими предками, можно было не только совершать дальние походы, но и воевать. Фото: РИА Новости

Туристы, как модели, считают каждую калорию. Только если тощие красотки стараются, чтобы их было поменьше, небритые странники поступают наоборот. Любой поход - многодневный физический труд, и, чтобы организм успешно с ним справился, надо его хорошо кормить. В обычной жизни взрослому мужчине (если он не молотобоец) нужно 2300 калорий в день, женщине - 1800. Для неспешной прогулки по лесам, долам или рекам понадобится на тысячу калорий больше. Если собрались в горы - рассчитывайте рацион исходя из 4000 калорий в день, зимний поход потребует 5000.

Помимо завтрака, обеда и ужина у туриста должна быть "карманка": мелкая еда, которой можно подкрепиться на ходу. Как правило, это сладости, дающие организму быстрые углеводы: шоколад, курага, леденцы, халва.

- Бывает, что у туриста заканчиваются силы во время перехода. Плохо позавтракал, переутомился, начал заболевать - и все: сперва кончаются физические силы, потом воля, человек садится и тормозит всю группу. Не раз видел, как в таких случаях помогает кусок шоколада или карамелька, съешь ее - и организм тотчас получает импульс, появляются силы дотянуть до привала, - рассказал специалист по зимнему туризму Сергей Орлов.

Туристы - как модели:считают каждую калорию. Только в сторону увеличения

Тушенка

Туристы старой формации берут с собой сухари (обычный хлеб для походов не годится), крупы, макароны и самодельную тушенку. Она очень соленая и жирная, не содержит воды и не портится, делают ее перед походом по особому рецепту. Еще уважают сало - за компактность и обилие калорий. Сласти на "карманку", чай, кофе, сухое молоко, лимон, цукаты - вот, пожалуй, и все. Количество рассчитывается перемножением суточной нормы калорий на состав группы и количество ходовых дней.

- На завтрак мы варим кашу одной из трех разновидностей: полтавка, пшенка, овсянка, на молоке с цукатами, плюс кофе. На обед - суп из пакета с тушенкой, бульонными кубиками и салом для пущего навара и чай с лимоном. На ужин - каша или макароны с тушенкой плюс чай, - продолжил Орлов. Помимо мяса, во все блюда (кроме чая) добавляют чеснок - в нем много калорий и полезных веществ. Легкий чесночный запах не способен добавить ничего существенного к аромату бродящего неделю по горам мужчины.

За исключением тушенки, остальные продукты стоят очень дешево и весят немного. Правда, приходится таскать с собой посуду для приготовления пищи и запасать больше топлива, зато приверженцы классического питания убеждены, что еда из общего котла сплачивает и добавляет романтики.

"Сушенка"

Все больше туристов используют сублиматы, которые для приготовления необходимо лишь залить кипятком. Они легки, компактны и удобны в использовании: есть можно прямо из упаковки. Вдобавок отличаются большим разнообразием: можно завтракать банановой кашей, в обед съесть паэлью и на ужин запарить омлет с лисичками или чиа-пудинг.

Правда, надо отличать простую "сушенку" типа доширака от настоящих сублиматов, приготовленных методом лиофилизации: продукт сначала замораживают, а затем полностью удаляют из него влагу в вакуумной камере. Этот способ сохраняет большинство ценных веществ, но и стоят такие продукты раза в полтора дороже.

- Иностранная еда, как правило, вся сытная и вкусная. Конечно, если почитать упаковку, там много всяких добавок и улучшителей вкуса, но их употребление в течение пары недель большого вреда не принесет, я считаю. Отдельный плюс - большие сроки хранения, до пяти лет. Еще один плюс - некоторые блюда рассчитаны на использование холодной воды. Готовятся они дольше: 20 минут против стандартных 10, зато экономят газ. Главное достоинство лично для меня: не нужны тарелки и прочая посуда - можно есть прямо из пакета. Только ложку надо запасти подлиннее и не забыть перед запариванием выкинуть пакетик с поглотителем кислорода, который обычно там присутствует, - посоветовал горный турист со стажем Алексей Красильников.

Американские сублиматы отличаются большими порциями и посредственным вкусом. В немецких и голландских достаточно еды и вкус приемлемый. Самые вкусные и разнообразные - французские. Цены, правда, кусаются у всех: 800-1200 рублей за порцию, плюс пандемия добавила проблем с доставкой.

Можно найти "сушенку" и поближе - выпуском сублиматов активно занимаются на Украине, постепенно осваивают этот рынок и отечественные производители. Цены здесь более реальные: 150-300 рублей за блюдо.

Советы бывалых

Не берите в поход продукты в металлической и стеклянной таре: она тяжела, громоздка и неэкологична. Если относиться к природе с уважением, придется всю дорогу таскать с собой пустые банки.

Оптимальный вес суточного рациона для взрослого - 700 граммов. Для ребенка - 500.

Если поход длительный и продуктов много, можно сделать "заброску" - оставить часть припасов в месте, к которому вернетесь. Понятное дело, "заброску" надо хорошо защитить от зверей - это, кстати, важная задача на любой стоянке.

Рецепт походной тушенки

Говяжья вырезка кипятится в топленом масле с солью 4-6 часов - пока мясо не начнет распадаться на волокна. Готовый продукт можно упаковать в картонный пакет из-под сока, перемотав его скотчем.

Минимальная стоимость суточного рациона:

тушенка - 289 рублей;

"сушенка" - 522 рубля.

Тем временем

Обед с парашютом

Пищекомбинат под Липецком начал выпуск нового сухпайка для ВДВ и спецназа. По просьбе военных рацион сделали более компактным и легким, при этом добавили калорий. В меню впервые появились блюда из птицы и орехи, вместо фруктового пюре появилась армейская "карманка" - калорийная фруктовая палочка вдвое меньшего веса. А вот пластмассовый нож и бекон из пайка убрали: ножи у спецназа есть свои, а от бекона пить хочется.