Кибератаки на "Вектор" в период создания вакцины от COVID выросли в 4 раза

Количество кибератак на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" увеличилось в четыре раза во время разработки вакцины от коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Согласно данным российских специалистов в области информационной безопасности, атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к сайтам разработчика вакцины и соответственно к попыткам получить технологии создания вакцины от COVID-19. Также новым объектом кибератак стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому, отметил Мурашов.

НКЦКИ был образован в сентябре 2018 года приказом директора ФСБ и стал одним из основных элементов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.