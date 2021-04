Китай вносит весомый вклад в строительство чистого и красивого мира

Китай изо всех сил стремится снизить до минимума выбросы парниковых газов в следующем десятилетии и достигнуть углеродной нейтральности до 2060 года. Это важнейшее стратегическое решение страна приняла, сосредоточившись на устойчивом развитии китайской нации и построении сообщества единой судьбы человечества.

Действия Китая завоевали всеобщее одобрение со стороны международного сообщества. Глобальное сообщество не ставит под сомнение выполнение 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития КНР (2021 - 2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год. Ведь в этих ориентирах отчетливо видна твердая решимость страны продвигаться вперед к достижению цели "зеленого" развития и гармоничного сосуществования человека и природы, а также ответственность великой державы за защиту нашего общего дома - планеты Земля - и реализацию устойчивого развития всего человечества.

Китай первым в мире выдвинул и твердо отстаивает концепцию экологической цивилизации, в которой гармонично сосуществуют человек и природа, и с помощью своей непоколебимой воли добился выдающихся результатов на этом поприще. В этом году во время четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва и четвертой сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва депутат от провинции Цинхай продемонстрировал два фотоснимка - китайскую горную кошку, крадущуюся в зарослях травы, и снежного барса в роще. Снимки привлекли всеобщее внимание. Именно частое появление редких и ценных видов животных является ярким доказательством достижения Китаем результатов в охране окружающей среды. Достигнутые за период 13-й пятилетки (2016 - 2020 г.г.) результаты ясно показывают, что Китай активизировал свои усилия по предотвращению загрязнения окружающей среды, в результате чего был превышен целевой показатель сокращения выбросов основных загрязняющих веществ, значительно повысилась эффективность использования ресурсов и улучшилось состояние природы. В докладе, недавно опубликованном агентством Bloomberg, основное внимание уделяется продолжительному (более десяти лет) и повсеместному проведению масштабной программы облесения земель в Китае. Как отметил Жан-Франсуа Донзиер, генеральный директор Международного бюро по водным ресурсам, Китай добился замечательных достижений в области охраны окружающей среды, приложив все силы и умения для гармоничного сосуществования человека и природы.

Благоприятная экологическая обстановка - это самое справедливое общественное благо и самый общедоступный источник средств к существованию народа. Эти принципы, объясненные председателем КНР Си Цзиньпином, уже давно глубоко укоренились в сердцах людей и стали импульсом для практических действий китайцев. Благодаря активизации усилий на этом поприще и быстрому расширению территории "зеленой" экономики Китая международное сообщество уделяет все больше внимания научному строительству КНР экологической цивилизации. Пристальное внимание стран мира приковали к себе 14-й пятилетний план и перспективные цели на 2035 год, в которых представлена дальнейшая программа действий по "зеленому" развитию Китая и крупные системные проекты по улучшению качества и стабильности экосистемы, непрерывному повышению качества окружающей среды и ускорению экологической трансформации путей развития общества. Клиффорд В. Кобб, главный редактор "Американского журнала экономики и социологии" (The American Journal of Economics and Sociology), считает, что Китай открыл новый путь в области строительства экологической цивилизации, а борьба с загрязнением окружающей среды КНР стала образцовым примером для других стран.

Заброшенную шахту в поселке Дунши уезда Пинюань провинции Гуандун перестроили в электростанцию. Фото: Фэн Сицюань

Продвижение Китаем всесторонней экологической трансформации социально-экономического развития является колоссальным вкладом в глобальное устойчивое развитие. В 14-м пятилетнем плане и перспективных целях на 2035 год четко указано, что к 2030 году Китай внесет свой весомый вклад в борьбу с климатическими изменениями. Включение КНР достижения минимума углеродных выбросов и стремления к углеродной нейтральности в общую схему строительства экологической цивилизации указывает на то, что страна внесет еще больший вклад в глобальное управление климатом. Как отметил Билл Гейтс, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Китай ставит в приоритет сдерживание изменения климата и готов сотрудничать с другими странами в этом вопросе, что чрезвычайно хорошо.

Усилия нынешнего поколения в охране окружающей среды обернутся благом для будущих поколений. Китай неустанно укрепляет строительство экологической цивилизации, подчеркивая, что "любое дело, которое только полезно для человечества, Китай должен священно выполнять, и при этом выполнять хорошо". Эта позиция позволяет стране достигать единства познания и действия. Мир верит, что КНР, вступившая на новый путь, будет и впредь твердо придерживаться концепции "Зеленые горы и изумрудные воды - несметные сокровища", неуклонно следовать по пути экологического приоритета "зеленого" развития, а также работать вместе с другими странами над построением чистого и прекрасного мира.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

