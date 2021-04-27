Конституционный референдум в Беларуси пройдет зимой 2022 года

Референдум по вопросу новой конституции Беларуси планируется провести в январе-феврале 2022 года. Об этом РИА Новости заявила глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина. Отмечается, что организация референдума летом или осенью этого года не обсуждается.

Она отметила, что референдум должен состояться в сроки, обозначенные президентом страны на Всебелорусском собрании. "По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата - 16 января", - цитирует Ермошину агентство.

Напомним, что комиссия по подготовке поправок в конституцию Беларуси приступила к работе 15 марта этого года. По итогам ее работы, которая должна завершиться до 1 августа 2021 года, комиссия должна представить президенту страны выработанные предложения по изменению конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.