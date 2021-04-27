Корпорация МСП рассказала, как будет помогать предпринимателям

С начала года компании малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими госзаказчиками договоры на 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Организация представила во вторник обновленную стратегию развития. Одним из ее ключевых направлений станет расширение рынков сбыта для малых предприятий, в том числе за счет привлечения большего числа госкомпаний к работе с субъектами МСП. К концу года число таких организаций должно составить 1,8 тысячи, а к концу 2024 года - 20 тысяч.

По закону доля контрактов с МСП в госзакупках не должна быть меньше 20%. Задача корпорации - не просто отследить квотирование, но и помочь компаниям правильно подготовиться и пройти конкурс, подчеркнул Исаевич. Результатом работы должно стать увеличение общего объема госзакупок у малого и среднего бизнеса до 3,8 трлн рублей в этом году. В 2024 году он должен вырасти до 5 трлн.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что помимо расширения рынков в работе с малым бизнесом у Корпорации МСП появятся и другие приоритетные направления работы.

Организации, согласно новой стратегии, надо будет нарастить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе за счет встраивания гарантийной поддержки в процесс кредитования, защиты прав предпринимателей и постепенной цифровизации мер поддержки. Корпорация также займется развитием инфраструктуры поддержки в регионах и поддержкой предпринимателей на всех этапах развития бизнеса, для чего будет создан целый комплекс обучающих программ.

Объем госзакупок у малых и средних компаний должен вырасти в пять раз

"Корпорация должна стать центром развития инфраструктуры поддержки МСП, в первую очередь технопарков и индустриальных парков в регионах. Особенно в тех регионах, у которых недостаточно своих финансовых и организационных ресурсов для развития сети технопарков", - подчеркнул Белоусов.