Корпорация МСП рассказала, как будет помогать предпринимателям

Новости

В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
Вид на жительство в РФ дадут в обмен на инвестиции 17:58
Движение по всему ЦКАД запустят в третьем квартале этого года 17:53
Елизавета II впервые появилась на публике после похорон мужа 17:52
В Москве апрель ставит рекорды по количеству осадков 17:47
МИД Испании подтвердил гибель двух испанских журналистов в Буркина-Фасо 17:46
В ВОЗ отметили мягкое снижение заболеваемости коронавирусом в России 17:45
Осенняя погода ожидает москвичей на майские праздники 17:37
Пустующие из-за пандемии офисы лондонского Сити переоборудуют в жилье 17:28
Актер и сценарист Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 19:35
Рубрика: Экономика

Не мало, и даже не средне

Корпорация МСП рассказала, как будет помогать предпринимателям
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
С начала года компании малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими госзаказчиками договоры на 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Организация представила во вторник обновленную стратегию развития. Одним из ее ключевых направлений станет расширение рынков сбыта для малых предприятий, в том числе за счет привлечения большего числа госкомпаний к работе с субъектами МСП. К концу года число таких организаций должно составить 1,8 тысячи, а к концу 2024 года - 20 тысяч.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Бизнес силен инновациями

По закону доля контрактов с МСП в госзакупках не должна быть меньше 20%. Задача корпорации - не просто отследить квотирование, но и помочь компаниям правильно подготовиться и пройти конкурс, подчеркнул Исаевич. Результатом работы должно стать увеличение общего объема госзакупок у малого и среднего бизнеса до 3,8 трлн рублей в этом году. В 2024 году он должен вырасти до 5 трлн.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что помимо расширения рынков в работе с малым бизнесом у Корпорации МСП появятся и другие приоритетные направления работы.

Организации, согласно новой стратегии, надо будет нарастить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе за счет встраивания гарантийной поддержки в процесс кредитования, защиты прав предпринимателей и постепенной цифровизации мер поддержки. Корпорация также займется развитием инфраструктуры поддержки в регионах и поддержкой предпринимателей на всех этапах развития бизнеса, для чего будет создан целый комплекс обучающих программ.

Объем госзакупок у малых и средних компаний должен вырасти в пять раз 

"Корпорация должна стать центром развития инфраструктуры поддержки МСП, в первую очередь технопарков и индустриальных парков в регионах. Особенно в тех регионах, у которых недостаточно своих финансовых и организационных ресурсов для развития сети технопарков", - подчеркнул Белоусов.

Экономика Бизнес Малый бизнес

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего