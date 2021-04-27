Краснов: В России и Беларуси раскрывается лишь четверть киберпреступлений

Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий прорыва пока не наступило, ежегодно фиксируется их кратный рост, а раскрываемость, как в России, так и в Беларуси, не превышает 25 процентов. Об этом во вторник на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Беларуси заявил глава надзорного ведомства России Игорь Краснов.

По его словам, такое положение свидетельствует о схожести проблем, с которыми сталкиваются наши страны. При этом наибольшую часть в структуре подобных преступлений занимают мошеннические хищения денег с банковских карт и счетов граждан с использованием методов "социальной инженерии". По словам Краснова, в условиях глобальной интеграции современных технологий в повседневную жизнь они все чаще становятся средством совершения самого широкого круга преступлений, в том числе тех, которые ранее вообще не встречались.

Как отметил Генпрокурор, стремительное распространение, кроме хищений с пластиковых карт и счетов, получило использование криптовалют при незаконном обороте наркотиков, коррупции, финансировании организованной преступности, экстремизма и терроризма.