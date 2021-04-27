Кроссовки рэпера Канье Уэста проданы за рекордные 1,8 млн долларов

Пара кроссовок, в которых известный рэпер Канье Уэст выступил во время исполнения композиций Hey Mama и Stronger на церемонии вручения премии Грэмми в 2008 году, побила рекорд по цене продажи обуви на аукционе. В понедельник аукционный дом Sotheby's объявил, что "изношенные Грэмми" Nike Air Yeezy 1 Уэста ушли с молотка за 1,8 миллиона долларов. Пару приобрела Rares, торговая площадка для инвестиций в кроссовки.

Эта продажа знаменует собой самую высокую публично зафиксированную цену продажи кроссовок и первую пару кроссовок, которая превысила 1 миллион долларов. Sotheby's выступил посредником в частной продаже, сообщает Guardian. Обувь 45-го размера, разработанная Уэстом и Марком Смитом, изготовлена из мягкой черной кожи с перфорированными деталями по всему верху, а накладка на пятке украшена логотипом Swoosh. Модель включает ремешок для передней части стопы Yeezy и ярко-розовые шнурки в виде медальона с фирменной буквой "Y".

Цена почти в три раза превышает аукционный рекорд кроссовок, установленный в 2020 году на аукционе Christie's. Тогда за 615 тысяч долларов была продана пара кроссовок Jordan 1 1985-го года, которые носил Майкл Джордан. В них Его Воздушество разбил баскетбольный щит во время предсезонной игры в Италии. "Мы очень довольны результатом, в результате которого самая высокая цена кроссовок за всю историю выросла почти втрое", - сказал в заявлении Брам Вахтер, глава департамента Sotheby's по одежде и современным предметам коллекционирования.