КС разрешил обращать взыскание на единственное жилье

Конституционный суд РФ отменил полный запрет обращать взыскание по исполнительным документам на единственное жилье должников. Статья 446 ГПК РФ признана не противоречащей Основному Закону страны, поскольку при соблюдении ряда ограничений она не препятствует снятию исполнительского иммунитета.

Такое решение суд вынес по жалобе жителя Калужской области Ивана Ревкова. Много лет назад он одолжил знакомой крупную сумму, но та ее не отдала. В 1999 году кредитор пошел в суд, но исполнительное производство возбудили только в 2006 году. Оно до сих пор не исполнено, так как в 2009 году заемщица купила квартиру в 110 квадратных метров и объявила себя банкротом.

По мнению Ревкова, площадь квартиры "многократно превышает достаточную разумную потребность в жилье", а потому квартиру надо включить в конкурсную массу по делу о банкротстве. Тем более что сумма покупки превышает сумму долга. Но конкурсный управляющий, а затем и арбитражные суды отказали Ревкову на основании статьи 446 ГПК, которая прямо запрещает обращение взыскания на единственное жилье. Между тем еще в 2012 году КС потребовал от законодателя скорректировать эту статью так, чтобы обеспечить соблюдение принципа соразмерности интересов не только должника, но и кредитора.

КС в решении напомнил, что смысл статьи 446 ГПК и исполнительского иммунитета заключается не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником право собственности на жилье, а в том, чтобы сохранить у человека уровень обеспеченности жильем, достаточный для достойного существования. Но что такое достойный уровень? Еще в 2012 году КС обязал законодателя обозначить пределы действия имущественного иммунитета применительно к жилью. Этого не сделали, что увеличило риск причинения вреда конституционно значимым ценностям, так как за это время вступил силу Закон "О несостоятельности (банкротстве)".

Теперь КС еще раз разъяснил, что границы имущественного иммунитета не исключают, что при некоторых обстоятельствах жилищные условия должника могут ухудшиться. Тем более если это приведет к погашению большей части долга. В решении КС подчеркнуто, что решающее значение для снятия имущественного иммунитета могут быть действия самого должника, который сознательно вывел из конкурсной массы часть имущества.

Таким образом, статья 446 ГПК РФ больше не может рассматриваться как основание для безусловного исключения единственного жилья должника из конкурсной массы.

Дело Ивана Ревкова подлежит пересмотру, а за федеральным законодателем сохраняется обязанность привести правовое регулирование в этой чувствительной сфере в соответствие с позицией Конституционного суда РФ.