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27 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 27 апреля 2021 года № 40 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 27 апреля 2021 г.
Опубликован 27 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных мероприятий, за исключением случаев, определенных решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области, публичных мероприятий, за исключением пикетирований, проводимых одним участником, и иных массовых мероприятий.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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