Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала "безобразием, которое надо прекращать", практику суррогатного материнства для иностранцев в России. И выразила надежду, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон об этом.

- Конечно, нужно прекращать это безобразие с вывозом наших детей непонятно куда, - цитирует ее слова РИА Новости. - Мы в самом начале поддержали разработку законопроекта соответствующего, сейчас прорабатываются его нормы, надеемся, что данные нормы будут приняты.

Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства, о котором говорила Анна Кузнецова, разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, и не старше 55 лет. Проект закона также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.