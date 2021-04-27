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27.04.2021 19:17
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений

Текст: Елена Яковлева

Сироты в три раза чаще становятся жертвами преступлений, чем дети, у которых есть родители, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Если взять общее число детей, которые у нас стали жертвами преступлений, являющиеся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, эта цифра в 2,8 раза выше, чем детей, которые без [этого] статуса стали жертвами преступлений, - цитирует РИА Новости слова Анны Кузнецовой, сказанные на экспертном совете по защите прав детей-сирот. - Грубо говоря, каждый 119-й сирота является жертвой преступления, а если мы говорим о ребенке без статуса, то каждый 328-й.

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Однако она отметила, что в 2020 году в России впервые за последние годы на 19% снизилось число детей-сирот, которые стали жертвами преступлений.

Всего в 751 образовательном учреждении для детей-сирот в РФ сегодня находятся 37 373 ребенка. В 121 детском доме-интернате на конец 2019 года оставалось 9028 детей. Анна Кузнецова обратила на это внимание как на позитивную тенденцию. 89,7% от общего числа сирот находятся в семьях, их взяли на воспитание.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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