Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова уверена, что нужно искать более глубокие решения, формирующие "внутреннюю родительскую культуру". Так она прокомментировала идею запрета продавать алкоголь тем, кто пришел в магазин с детьми.

Ее высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее мнению, надо запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

- Здесь нужно работать по нескольким направлениям, - сказала Анна Кузнецова. - Но все же, на наш взгляд, нужны фундаментальные решения. Для меня кажутся важными более глубокие решения. Серьезнее, чем внешние запреты и ограничения. Это те решения, которые направлены на внутреннюю родительскую культуру.