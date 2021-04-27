Новости

В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
Вид на жительство в РФ дадут в обмен на инвестиции 17:58
Движение по всему ЦКАД запустят в третьем квартале этого года 17:53
Елизавета II впервые появилась на публике после похорон мужа 17:52
В Москве апрель ставит рекорды по количеству осадков 17:47
МИД Испании подтвердил гибель двух испанских журналистов в Буркина-Фасо 17:46
В ВОЗ отметили мягкое снижение заболеваемости коронавирусом в России 17:45
Осенняя погода ожидает москвичей на майские праздники 17:37
Пустующие из-за пандемии офисы лондонского Сити переоборудуют в жилье 17:28
Актер и сценарист Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 19:26
Рубрика: Общество

Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова уверена, что нужно искать более глубокие решения, формирующие "внутреннюю родительскую культуру". Так она прокомментировала идею запрета продавать алкоголь тем, кто пришел в магазин с детьми.

Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений

Ее высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее мнению, надо запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

- Здесь нужно работать по нескольким направлениям, - сказала Анна Кузнецова. - Но все же, на наш взгляд, нужны фундаментальные решения. Для меня кажутся важными более глубокие решения. Серьезнее, чем внешние запреты и ограничения. Это те решения, которые направлены на внутреннюю родительскую культуру.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах