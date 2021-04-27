Лаборатория технологий Ассоциации IPChain стала первым партнером "Сколково" в сфере креативных индустрий

Новости

Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 22:08
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле 22:03
У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19 22:02
В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро 21:49
Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21% 21:45
В Вооруженных силах привили от коронавируса почти 678,5 тысячи человек 21:43
Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию 21:39
Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре 21:29
В Минэнерго связали развитие ВИЭ со ставками по кредитам 21:15
В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27.04.2021 21:38
Рубрика: Общество

Лаборатория технологий Ассоциации IPChain стала первым партнером "Сколково" в сфере креативных индустрий

Руководители Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" подписали соглашение о партнерстве в рамках международного форума IPQuorum-2021: Tech for content. IPChain Lab располагается в Технопарке "Сколково". Для лаборатории партнерство со "Сколково" - это признание в качестве технологической компании. В числе технологий, которыми располагает новый партнер Инновационного центра, - искусственный интеллект (AI), машинное обучение, большие данные (Big Data), сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, нейротехнологии.
Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum
Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum

"Креативная индустрия и создание контента тесно связаны с теми технологиями, при помощи которых они производятся и доводятся до потребителей. В студенческие годы и в детстве культура у меня всегда ассоциировалась с прошлым, - заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. - Здесь во время сессии поймал себя на мысли, что культура все-таки обращена в будущее и стоит рядом с новыми технологиями".

Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum
Минкультуры РФ поддерживает инициативу предпринимательского сообщества: эксперты IPQuorum подробно обсудили возможности использования "сиротского" контента

"В новой лаборатории будут сосредоточены передовые технологии для развития креативных индустрий и экономики России, - заявил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. - Уверен, что IPChain Lab будет надежным партнером "Сколково" и добавит новых эмоций самой технологической площадке нашей страны".

Одним из ключевых направлений, в котором применяются инструменты IPChain Lab, является мониторинг аудиовизуального контента с помощью искусственного интеллекта, благодаря чему повышается эффективность планирования и оценки рекламных кампаний. Инструмент также позволяет изучать реакцию потребителей на медиаконтент. Еще одно направление деятельности новой лаборатории - депонирование программного кода и дизайна, что позволит защитить программы с точки зрения права.

И третье направление - анализ музыки по критериям эмоционального воздействия (EMUSE). На мероприятии прошла презентация этого сервиса. На примере трека "Золото" Мари Краймбрери показали, как алгоритм способен разложить эмоции, которые вызывает музыкальный ряд. Доминирующими стали трагичность (34%), тревога (21%) и отчаяние (14%). Певица согласилась, что при записи композиции подразумевала именно такой эмоциональный фон.

"Технология может применяться при производстве контента: получится так называемая "лаборатория хитов". Кроме того, ее можно применить при создании рекламы, чтобы продукт был правильно воспринят аудиторией, - пояснила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. - С точки зрения применения контента алгоритм может быть востребован, например, в HR для создания нужного эмоционального фона при мотивации людей или в психологии - для детектирования состояния пациентов".

Фото: Предоставлено пресс-службой форума
IPQuorum объединит интересы производителей и потребителей креативной продукции

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие проходит при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Общество Наука