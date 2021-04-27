Лаборатория технологий Ассоциации IPChain стала первым партнером "Сколково" в сфере креативных индустрий

Руководители Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" подписали соглашение о партнерстве в рамках международного форума IPQuorum-2021: Tech for content. IPChain Lab располагается в Технопарке "Сколково". Для лаборатории партнерство со "Сколково" - это признание в качестве технологической компании. В числе технологий, которыми располагает новый партнер Инновационного центра, - искусственный интеллект (AI), машинное обучение, большие данные (Big Data), сенсорика и компоненты робототехники, системы распределенного реестра, нейротехнологии.

"Креативная индустрия и создание контента тесно связаны с теми технологиями, при помощи которых они производятся и доводятся до потребителей. В студенческие годы и в детстве культура у меня всегда ассоциировалась с прошлым, - заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. - Здесь во время сессии поймал себя на мысли, что культура все-таки обращена в будущее и стоит рядом с новыми технологиями".

"В новой лаборатории будут сосредоточены передовые технологии для развития креативных индустрий и экономики России, - заявил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. - Уверен, что IPChain Lab будет надежным партнером "Сколково" и добавит новых эмоций самой технологической площадке нашей страны".

Одним из ключевых направлений, в котором применяются инструменты IPChain Lab, является мониторинг аудиовизуального контента с помощью искусственного интеллекта, благодаря чему повышается эффективность планирования и оценки рекламных кампаний. Инструмент также позволяет изучать реакцию потребителей на медиаконтент. Еще одно направление деятельности новой лаборатории - депонирование программного кода и дизайна, что позволит защитить программы с точки зрения права.

И третье направление - анализ музыки по критериям эмоционального воздействия (EMUSE). На мероприятии прошла презентация этого сервиса. На примере трека "Золото" Мари Краймбрери показали, как алгоритм способен разложить эмоции, которые вызывает музыкальный ряд. Доминирующими стали трагичность (34%), тревога (21%) и отчаяние (14%). Певица согласилась, что при записи композиции подразумевала именно такой эмоциональный фон.

"Технология может применяться при производстве контента: получится так называемая "лаборатория хитов". Кроме того, ее можно применить при создании рекламы, чтобы продукт был правильно воспринят аудиторией, - пояснила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина. - С точки зрения применения контента алгоритм может быть востребован, например, в HR для создания нужного эмоционального фона при мотивации людей или в психологии - для детектирования состояния пациентов".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие проходит при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".