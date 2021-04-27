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27.04.2021 23:08
Рубрика: Власть

Лавров: Россия предлагала США обнулить конфликт

Москва выступала с предложением о решении дипломатического конфликта с США, но в Вашингтоне это предложение не подержали, рассказал РИА Новости министр внутренних дел РФ Сергей Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, подобные шаги Россия делала сразу после инаугурации Байдена..

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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"Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь, - рассказал министр. - Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов",

Общение с американским коллегой Энтони Блинкеном, по мнению Лаврова, прошло доброжелательно, спокойно и прагматично. Российский министр указал главе Госдепа на готовность Москвы возобновлять контакты и искать взаимовыгодные решения по всем направлениям. Тем не менее, приходом к власти республиканцев ситуация не изменилась.

"Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить", - констатировал глава МИД.

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