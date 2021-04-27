Лавров: Россия предлагала США обнулить конфликт

Москва выступала с предложением о решении дипломатического конфликта с США, но в Вашингтоне это предложение не подержали, рассказал РИА Новости министр внутренних дел РФ Сергей Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, подобные шаги Россия делала сразу после инаугурации Байдена..

"Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь, - рассказал министр. - Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов",

Общение с американским коллегой Энтони Блинкеном, по мнению Лаврова, прошло доброжелательно, спокойно и прагматично. Российский министр указал главе Госдепа на готовность Москвы возобновлять контакты и искать взаимовыгодные решения по всем направлениям. Тем не менее, приходом к власти республиканцев ситуация не изменилась.

"Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить", - констатировал глава МИД.