Лидер Rammstein снимет клип в московском цирке

Немецкий музыкант, певец, поэт и актер, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн готовит к релизу видеоклип, снятый в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры. Где уточнили, что речь идет о видео сольного проекта Тилля.

"Съемки пройдут в России, у нас в цирке", - конкретизировала собеседница агентства. При этом сроки выхода клипа пока не обозначены.

Ранее, напомним, видео Линдеманна к треку "Любимый город" уверенно преодолело планку в 2 000 000 просмотров только на его YouTube-канале.