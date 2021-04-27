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Лидер Rammstein снимет клип в московском цирке

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    27.04.2021, 17:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Немецкий музыкант, певец, поэт и актер, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн готовит к релизу видеоклип, снятый в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры. Где уточнили, что речь идет о видео сольного проекта Тилля.

"Съемки пройдут в России, у нас в цирке", - конкретизировала собеседница агентства. При этом сроки выхода клипа пока не обозначены.

Ранее, напомним, видео Линдеманна к треку "Любимый город" уверенно преодолело планку в 2 000 000 просмотров только на его YouTube-канале.

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