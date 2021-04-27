Клип Линдеманна на "Любимый город" собрал более 2 000 000 просмотров

Видео на кавер "Любимого города" Бернеса, записанного фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном, предсказуемо пожинает щедрые плоды.

Ролик только на официальном YouTube-канале Тилля собрал уже более 2 000 000 просмотров и уверенно движется вперед.

Возможность комментировать клип отключена, но и на основании соотношения отметок "нравится" к т.н. "дизлайкам" легко сделать вывод, что работа музыканта массам пришлась по душе.

Напомним: песня Никиты Богословского на слова Евгения Долматовского вошла в саундтрек военной драмы Тимура Бекмамбетова "Девятаев", где реального советского летчика-героя сыграл Павел Прилучный.

Картина выходит в прокат уже 29 апреля.