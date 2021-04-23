Видео: Тилль Линдеманн поет "Любимый город" и летает на истребителе

А вот и он - обещанный чуть ранее клип к каверу фронтмена Rammstein на "Любимый город" Марка Бернеса. Немецкий музыкант то изображает, надо полагать, советского эстрадного исполнителя в строгом костюме, то запускает модель самолёта, то с помощью нехитрых монтажных склеек поднимается в небо за штурвалом, не прекращая в процессе петь.

Перемежается всё кадрами из совсем скоро выходящего в прокат фильма "Девятаев". Напомним, Линдеманн сам захотел поучаствовать в промо-кампании картины - причём именно таким вот образом, исполнив одну из популярнейших отечественных песен военных лет.

Кое-кто, кстати, уже обратил внимание, что истребитель на видео хоть и с советскими звёздами, но американский (конкретно - Bell Р-39 "Аэрокобра"). Однако ничего "неправильного" в этом нет: тысячи таких машин СССР получил по ленд-лизу.