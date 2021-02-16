Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным

На YouTube-канале российского подразделения Sony Pictures сегодня опубликован трейлер российского военного фильма "Девятаев", посвящённый побегу группы советских военнопленных из немецкого концлагеря в феврале 1945 года, которым также удалось похитить секретные разработки ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Картина основана на мемуарах руководителя группы - летчика, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева.

Главную роль исполнил Павел Прилучный ("Мажор", "На игре"). В других ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Дмитрий Лысенков и другие.

Режиссёры - Тимур Бекмамбетов и дебютирующий в этом амплуа Сергей Трофимов, работавший оператором в бекмамбетовских "Дозорах", в фильмах "Чёрная молния", "Аванпост", "Август. Восьмого", франшизе "Ёлки", сериале "Гоголь" и так далее.

Премьера - 29 апреля сего года.