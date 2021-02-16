Новости

Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
Студия Disney не отменяла трилогию "Звёздных войн" Райана Джонсона 15:59
В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 13:31
"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России 12:43

Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным

Новости
    16.02.2021, 16:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

На YouTube-канале российского подразделения Sony Pictures сегодня опубликован трейлер российского военного фильма "Девятаев", посвящённый побегу группы советских военнопленных из немецкого концлагеря в феврале 1945 года, которым также удалось похитить секретные разработки ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ
Вышел трейлер комедии с Пеговой и Робаком "Только серьезные отношения"

Картина основана на мемуарах руководителя группы - летчика, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева.

Главную роль исполнил Павел Прилучный ("Мажор", "На игре"). В других ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Дмитрий Лысенков и другие.

Режиссёры - Тимур Бекмамбетов и дебютирующий в этом амплуа Сергей Трофимов, работавший оператором в бекмамбетовских "Дозорах", в фильмах "Чёрная молния", "Аванпост", "Август. Восьмого", франшизе "Ёлки", сериале "Гоголь" и так далее.

Премьера - 29 апреля сего года.

Новости

Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке 12:10
В Петербурге госпитализировали Михаила Боярского 12:08
Вышел трейлер спецэпизода-приквела "Ходячих мертвецов" про Нигана 11:53
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала "Сваты" 11:08
Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 10:35
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 15.02.2021
⧣ трейлер
Фото: twitter.com/ Legendary
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 10:42
Вышел русский трейлер хоррора "Отель психопатов" с Майклом Мэдсеном 15.02.2021
Вышел трейлер черной комедии от Джека Блэка "Счастливо" 15.02.2021
⧣ историческое кино
Фото: twitter.com/Channel5Press
Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой 11.02.2021
Такэси Китано снимет свой последний фильм 10.02.2021
Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны" 01.02.2021